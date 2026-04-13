Jogador ganês é assassinado em ataque a ônibus do clube

O futebol de Gana foi marcado por uma tragédia na noite de domingo (12). O jovem atacante Dominic Frimpong, de 20 anos, morreu assassinado após ser atingido por um tiro na cabeça durante um ataque ao ônibus do Berekum Chelsea, na estrada entre Bibiani e Goaso, após uma partida do Campeonato Ganês.

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A delegação retornava de um confronto contra o FC Samartex quando criminosos armados interceptaram o veículo e abriram fogo contra jogadores e membros da comissão técnica. A ação é tratada inicialmente como uma tentativa de assalto, mas a motivação ainda está sendo apurada pelas autoridades.

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Detalhes do ataque

Em comunicado, o Berekum Chelsea descreveu os momentos de tensão vividos durante o ataque.

— Homens mascarados, armados com rifles, começaram a atirar contra o nosso ônibus enquanto o motorista tentava dar ré. Jogadores e membros da comissão fugiram para os arbustos próximos em busca de abrigo — informou o clube.

A equipe também agradeceu o apoio da polícia local e de moradores da região, que ajudaram a proteger os sobreviventes e ofereceram assistência logo após o ocorrido.

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Frimpong chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Governamental de Bibiani, mas não resistiu aos ferimentos. Considerado uma das principais promessas do elenco, o atacante havia marcado dois gols em 13 partidas na temporada e era visto como um jovem de grande futuro no futebol ganês.

Dominic Frimpong em jogo do Berekum Chelsea (Foto: Reprodução/Internet)

A Ghana Football Association se manifestou após receber a notícia e, com profundo pesar, destacou o impacto da perda para o futebol do país:

— A morte de Dominic Frimpong representa uma perda enorme não apenas para o Berekum Chelsea, mas para todo o futebol ganês. Era um jovem promissor, cuja dedicação e paixão pelo esporte representavam o espírito da liga — afirmou a associação.

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