Especialista aponta erro grave de árbitro em Corinthians x Palmeiras
Jogo deste domingo (12) foi marcado por polêmicas de arbitragem
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O clássico entre Corinthians e Palmeiras, na noite deste domingo (12), terminou sem gols e recheado de polêmicas de arbitragem. Renata Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, apontou um erro capital de Flávio Rodrigues de Souza no clássico.
Depois de jogada fantástica de Allan pela ponta-direita, o jovem cruzou, Raniele cortou mal e a bola sobraria para Ramon Sosa dentro da área. Gabriel Paulista, na tentativa de acertar a bola, pegou o atacante do Alviverde. O árbitro e o VAR, no entanto, não entenderam como pênalti, e o jogo seguiu normalmente.
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Para Renata Ruel, o pênalti deveria ter sido marcado em Corinthians x Palmeiras, já que o paraguaio foi calçado pelo zagueiro do Timão.
- Dentro da área do Corinthians, nós temos mais um lance polêmico, uma disputa entre Sosa e Gabriel Paulista. O atacante do Palmeiras antecipa o jogador do Corinthians, o Sosa toca a bola e é calçado de forma imprudente pelo Gabriel Paulista. Dentro da área, isso é pênalti. O árbitro não marcou nada no campo, o VAR não sugeriu revisão e é um erro da arbitragem, pois o pênalti deveria ter sido marcado a favor da equipe do Palmeiras - analisou a especialista.
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Veja o lance polêmico
Resumo do jogo entre Corinthians e Palmeiras
Corinthians e Palmeiras ficaram no empate por 0 a 0 na noite deste domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde ficou boa parte do clássico com dois jogadores a mais - André foi expulso no primeiro tempo, e Matheuzinho levou o cartão vermelho aos 23 minutos da etapa final. Mesmo assim, não conseguiu furar a defesa do rival.
Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança da competição nacional, com 25 pontos - são oito vitórias, dois empates e uma derrota. Ao todo, a equipe marcou 21 gols e sofreu 10.
O Corinthians, por sua vez, segue na parte de baixo da tabela, na 16ª posição, com 11 pontos, somando duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O time, agora comandado por Fernando Diniz, marcou oito gols e sofreu 11.
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