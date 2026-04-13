Especialista aponta erro grave de árbitro em Corinthians x Palmeiras

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, na noite deste domingo (12), terminou sem gols e recheado de polêmicas de arbitragem. Renata Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, apontou um erro capital de Flávio Rodrigues de Souza no clássico.

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Depois de jogada fantástica de Allan pela ponta-direita, o jovem cruzou, Raniele cortou mal e a bola sobraria para Ramon Sosa dentro da área. Gabriel Paulista, na tentativa de acertar a bola, pegou o atacante do Alviverde. O árbitro e o VAR, no entanto, não entenderam como pênalti, e o jogo seguiu normalmente.

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Para Renata Ruel, o pênalti deveria ter sido marcado em Corinthians x Palmeiras, já que o paraguaio foi calçado pelo zagueiro do Timão.

- Dentro da área do Corinthians, nós temos mais um lance polêmico, uma disputa entre Sosa e Gabriel Paulista. O atacante do Palmeiras antecipa o jogador do Corinthians, o Sosa toca a bola e é calçado de forma imprudente pelo Gabriel Paulista. ​Dentro da área, isso é pênalti. O árbitro não marcou nada no campo, o VAR não sugeriu revisão e é um erro da arbitragem, pois o pênalti deveria ter sido marcado a favor da equipe do Palmeiras - analisou a especialista.

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Clássico entre Corinthians e Palmeiras terminou em confusão (Foto:Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Veja o lance polêmico

Resumo do jogo entre Corinthians e Palmeiras

Corinthians e Palmeiras ficaram no empate por 0 a 0 na noite deste domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde ficou boa parte do clássico com dois jogadores a mais - André foi expulso no primeiro tempo, e Matheuzinho levou o cartão vermelho aos 23 minutos da etapa final. Mesmo assim, não conseguiu furar a defesa do rival.

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Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança da competição nacional, com 25 pontos - são oito vitórias, dois empates e uma derrota. Ao todo, a equipe marcou 21 gols e sofreu 10.

O Corinthians, por sua vez, segue na parte de baixo da tabela, na 16ª posição, com 11 pontos, somando duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O time, agora comandado por Fernando Diniz, marcou oito gols e sofreu 11.

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