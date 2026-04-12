Europeu reagem á atuação de Endrick em Lyon x Lorient: 'Mudou o jogo'

O Lyon recebeu o Lorient, vencendo por 2 a 0, no OL Stadium neste domingo (12), pela 29ª rodada da Ligue 1. Endrick, que começou o jogo no banco de reservas, entrou no intervalo do segundo tempo e decidiu a partida, encerrando o jejum de vitórias.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A equipe comandada por Paulo Fonseca ocupa a quinta posição no campeonato após a vitória deste domingo. O técnico, que já havia dito em entrevistas recentes que não estava satisfeito com a atuação de Endrick, não aceitou a postura do jogador após o retorno da Data Fifa.

— Não estou satisfeito com o desempenho dele. Ele me disse que estava um pouco cansado da viagem, mas ele tem a responsabilidade de fazer mais. Não estou aqui para criticar jogadores, mas espero mais dele. Ele tem a obrigação de fazer mais. Precisamos dele — disparou o comandante.

continua após a publicidade

No entanto, no jogo contra o Lorient, o cenário foi outro. O atacante foi decisivo após entrar no intervalo do primeiro tempo, quando a equipe empatava sem gols e ocupava a sétima colocação, com 48 pontos, ficando de fora até da Conference League de 2026-27.

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

Nas redes sociais, torcedores europeus elogiaram o desempenho dele na partida. Ele participou com uma assistência e, no segundo gol, Endrick finalizou com o pé esquerdo, do lado esquerdo da área. Na sequência, Tolisso marcou de cabeça, do meio da área, para o centro do gol.

continua após a publicidade

Veja a repercussão:

Tradução: Endrick está pegando fogo! Falar sobre um impacto instantâneo! Rei das assistências em formação! Imagina se ele tivesse começado o jogo! Que jogador decisivo!

Desempenho do Endrick no Lyon:

Endrick assinou com o Lyon por um empréstimo de seis meses, válido até 30 de junho de 2026, buscando o protagonismo que não encontrou em Madrid nesta temporada. Apesar do início promissor, o atacante vive um momento de queda: seu último gol foi contra o Celta de Vigo, no jogo de ida das oitavas de final da Europa League, no empate em 1 a 1 realizado em 12 de março. De lá para cá, já são quatro jogos sem balançar as redes pelo time francês. No total de sua passagem pelo clube, Endrick soma 6 gols e 5 assistências em 15 partidas, números que, embora mostrem potencial, não têm sido suficientes para aplacar a exigência de Paulo Fonseca por uma maior entrega coletiva.

➡️ Atuação de Neymar em Santos x Atlético-MG encanta europeus: 'Em forma'

Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França (Foto: Olivier Chassignole / AFP)

🤑 Aposte em jogos pelo o mundo todo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável