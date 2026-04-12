Jornais espanhóis destacam atuação de Endrick: 'Revolução'

O Lyon recebeu o Lorient, vencendo por 2 a 0, no OL Stadium neste domingo (12), pela 29ª rodada da Ligue 1. Endrick, que começou o jogo no banco de reservas e entrou no intervalo do segundo tempo e decidiu a partida, recebeu elogios da imprensa internacional após a atuação que recolocou a equipe francesa no caminho das vitórias.

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Após sofrer críticas do treinador Paulo Fonseca, Endrick começou a partida no banco. O técnico havia dito em entrevistas recentes que não estava satisfeito com a atuação do brasileiro e que não aceitou a postura do jogador após o retorno da Data Fifa.

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— Não estou satisfeito com o desempenho dele. Ele me disse que estava um pouco cansado da viagem, mas ele tem a responsabilidade de fazer mais. Não estou aqui para criticar jogadores, mas espero mais dele. Ele tem a obrigação de fazer mais. Precisamos dele — disparou o comandante.

No entanto, no jogo contra o Lorient, o cenário foi outro. O atacante foi decisivo após entrar no intervalo do primeiro tempo, quando a equipe empatava sem gols e ocupava a sétima colocação, com 48 pontos, ficando de fora até da Conference League 2026-27.

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Endrick durante Lyon x Lorient pela Ligue 1 (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Com a atuação do brasileiro, os jornal "As" exaltou Endrick, jogador que pertence ao Real Madrid, após uma semana conturbada com o treinador Paulo Fonseca. Com o título "Endrick, banco de reservas e revolução", o diário de Madri destacou que deixar o atacante no banco foi "audacioso" e que o Lyon quase pagou o preço pela aposta.

Porém, com a entrada de Endrick mudou tudo, já que o brasileiro entrou em campo com tudo, exatamente o que Fonseca havia pedido na coletiva de imprensa. No final, a matéria ressaltou que, caso queira a vaga na Champions League, o Lyon precisará "desesperadamente" mais do que nunca do atacante.

Desempenho do Endrick no Lyon:

Endrick assinou com o Lyon por um empréstimo de seis meses, válido até 30 de junho de 2026, buscando o protagonismo que não encontrou em Madrid nesta temporada. Apesar do início promissor, o atacante vive um momento de queda: seu último gol foi contra o Celta de Vigo, no jogo de ida das oitavas de final da Europa League, no empate em 1 a 1 realizado em 12 de março. De lá para cá, já são quatro jogos sem balançar as redes pelo time francês. No total de sua passagem pelo clube, Endrick soma 6 gols e 5 assistências em 15 partidas, números que, embora mostrem potencial, não têm sido suficientes para aplacar a exigência de Paulo Fonseca por uma maior entrega coletiva.

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