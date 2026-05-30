Rotação no PSG e exaustão do Arsenal podem decidir a final da Champions

A maratona exaustiva do Arsenal rumo ao título inglês pode se transformar no grande trunfo do PSG na final da Champions League. Enquanto a equipe londrina precisou levar os seus principais jogadores ao limite físico para faturar a Premier League, o time francês adotou uma estratégia rigorosa de preservação na liga local e chega à decisão deste sábado (30), em Budapeste, com os seus astros descansados para os 90 minutos mais importantes da temporada.

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Uma análise superficial sugere campanhas com desgaste similar. O Arsenal fará o seu 63º jogo na temporada 2025-26, enquanto o PSG entrará em campo pela 56ª vez. No entanto, com a inclusão do Mundial de Clubes de 2025 na conta, ambas as equipes chegam à marca de 62 partidas desde o mês de junho do ano passado.

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O time francês disputou o Mundial sob forte calor nos Estados Unidos, apenas 14 dias após vencer a Champions League de 2025. O calendário apertado forçou os parisienses a iniciar a nova temporada já no mês de agosto, na disputa da Supercopa da Europa, fato que exigiu um planejamento minucioso do técnico Luis Enrique para evitar o desgaste extremo do elenco.

Marquinhos incentiva jogadores do PSG durante jogo contra o Chelsea, na final do Mundial de Clubes (Foto: Luke Hales/AFP)

Rotação na Ligue 1

Na disputa da Ligue 1, Luis Enrique promoveu um intenso revezamento de seus atletas. Grandes estrelas atuaram muito pouco nos gramados nacionais, como Ousmane Dembélé, que iniciou apenas 11 das 34 partidas do clube na liga. Nomes como Nuno Mendes e Marquinhos registraram mais minutos em campo na Champions League em comparação ao campeonato nacional, mesmo com o torneio europeu tendo 18 jogos a menos no calendário.

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As ausências prolongadas não ocorreram por lesões graves, mas sim por descansos programados. Com folga na liderança técnica, o PSG faturou o pentacampeonato francês consecutivo por meio do gerenciamento rigoroso da carga física de seus principais jogadores.

Jogadores do PSG comemoram gol de Dembélé sobre o Bayern, na semifinal da Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Disputa na Premier League

No Arsenal, o cenário foi o oposto. Após três vice-campeonatos seguidos, o time londrino travou uma batalha extenuante pelo título da Premier League. O técnico Mikel Arteta optou por manter a sua base titular durante quase toda a temporada para assegurar a conquista, o que limitou as rotações ao mínimo possível.

Atletas como David Raya, Declan Rice, Martín Zubimendi, Gabriel Magalhães e William Saliba iniciaram mais de 30 jogos apenas na liga inglesa. No somatório de todas as competições, todos esses pilares ultrapassaram a marca de 4 mil minutos em campo na temporada 2025-26. No plantel do PSG, apenas o jovem Warren Zaïre-Emery atingiu essa minutagem.

Entre os 12 jogadores dos dois times que superaram a barreira de 3 mil minutos em campo na temporada, nove pertencem ao clube londrino. Caso as duas equipes contem com força máxima em Budapeste, a resistência física nos 90 minutos finais da temporada pode representar o trunfo para o PSG.

Jogador Clube Minutos jogados (25-26) David Raya Arsenal 4.500 Declan Rice Arsenal 4.336 Martín Zubimendi Arsenal 4.268 Warren Zaïre-Emery PSG 4.198 William Saliba Arsenal 4.134 Gabriel Magalhães Arsenal 4.090

Ben White, do Arsenal, recebe atendimento médico (Foto: Adrian Dennis / AFP)

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