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Técnico do Lyon critica momento de Endrick após Data Fifa: 'Não fiquei satisfeito'

Treinador português comparou brasileiro com jovem da 3ª divisão de Portugal

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 10/04/2026
14:15
Atualizado há 1 minutos
Endrick conversa com Paulo Fonseca em Lyon x Lens, pela Copa da França
imagem cameraEndrick conversa com Paulo Fonseca em Lyon x Lens, pela Copa da França (Foto: Olivier Chassignole / AFP)
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O "casamento" entre Endrick e o Lyon parece estar passando pela primeira grande crise. Contratado com status de estrela neste inverno, após ser emprestado pelo Real Madrid para ganhar rodagem, o atacante brasileiro ainda não justificou a expectativa. O estopim para a insatisfação pública do técnico Paulo Fonseca foi o empate sem gols com o Angers, no último domingo (5), na qual o jovem de 19 anos apresentou desempenho abaixo do esperado.

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Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França
Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França (Foto: Olivier Chassignole / AFP)

Em coletiva de imprensa, Paulo Fonseca foi direto ao ponto. O treinador não aceitou a justificativa de cansaço após a Data Fifa - Endrick atuou poucos minutos pela Seleção Brasileira em Orlando - e exigiu uma mudança imediata de postura.

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— Não estou satisfeito com o desempenho dele. Ele me disse que estava um pouco cansado da viagem, mas ele tem a responsabilidade de fazer mais. Não estou aqui para criticar jogadores, mas espero mais dele. Ele tem a obrigação de fazer mais. Precisamos dele — disparou o comandante.

Comparação com destaque do time

O tom subiu ainda mais quando Paulo Fonseca comparou a entrega de Endrick com a de Afonso Moreira, jovem que veio das divisões inferiores do futebol português e tem sido o destaque do time.

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— Atualmente, dependemos de um jogador (Afonso Moreira) que jogava na terceira divisão portuguesa há um ano e que, ao contrário dele, assume a responsabilidade. Se Afonso tem essa coragem, os outros também precisam ter.

A principal queixa da comissão técnica francesa é a falta de participação tática de Endrick. Segundo Fonseca, o brasileiro tem se mostrado passivo, limitando-se a ocupar espaços mortos em campo e negligenciando as funções defensivas e de criação.

Endrick assinou com o Lyon por um empréstimo de seis meses, válido até 30 de junho de 2026, buscando o protagonismo que não encontrou em Madrid nesta temporada. Apesar do início promissor, o atacante vive um momento de queda: seu último gol foi contra o Celta de Vigo, no jogo de ida das oitavas de final da Europa League, no empate em 1 a 1 realizado em 12 de março. De lá para cá, já são quatro jogos sem balançar as redes pelo time francês. No total de sua passagem pelo clube, Endrick soma 6 gols e 5 assistências em 15 partidas, números que, embora mostrem potencial, não têm sido suficientes para aplacar a exigência de Paulo Fonseca por uma maior entrega coletiva.

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