O "casamento" entre Endrick e o Lyon parece estar passando pela primeira grande crise. Contratado com status de estrela neste inverno, após ser emprestado pelo Real Madrid para ganhar rodagem, o atacante brasileiro ainda não justificou a expectativa. O estopim para a insatisfação pública do técnico Paulo Fonseca foi o empate sem gols com o Angers, no último domingo (5), na qual o jovem de 19 anos apresentou desempenho abaixo do esperado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França (Foto: Olivier Chassignole / AFP)

Em coletiva de imprensa, Paulo Fonseca foi direto ao ponto. O treinador não aceitou a justificativa de cansaço após a Data Fifa - Endrick atuou poucos minutos pela Seleção Brasileira em Orlando - e exigiu uma mudança imediata de postura.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

— Não estou satisfeito com o desempenho dele. Ele me disse que estava um pouco cansado da viagem, mas ele tem a responsabilidade de fazer mais. Não estou aqui para criticar jogadores, mas espero mais dele. Ele tem a obrigação de fazer mais. Precisamos dele — disparou o comandante.

Comparação com destaque do time

O tom subiu ainda mais quando Paulo Fonseca comparou a entrega de Endrick com a de Afonso Moreira, jovem que veio das divisões inferiores do futebol português e tem sido o destaque do time.

continua após a publicidade

— Atualmente, dependemos de um jogador (Afonso Moreira) que jogava na terceira divisão portuguesa há um ano e que, ao contrário dele, assume a responsabilidade. Se Afonso tem essa coragem, os outros também precisam ter.

A principal queixa da comissão técnica francesa é a falta de participação tática de Endrick. Segundo Fonseca, o brasileiro tem se mostrado passivo, limitando-se a ocupar espaços mortos em campo e negligenciando as funções defensivas e de criação.

Endrick assinou com o Lyon por um empréstimo de seis meses, válido até 30 de junho de 2026, buscando o protagonismo que não encontrou em Madrid nesta temporada. Apesar do início promissor, o atacante vive um momento de queda: seu último gol foi contra o Celta de Vigo, no jogo de ida das oitavas de final da Europa League, no empate em 1 a 1 realizado em 12 de março. De lá para cá, já são quatro jogos sem balançar as redes pelo time francês. No total de sua passagem pelo clube, Endrick soma 6 gols e 5 assistências em 15 partidas, números que, embora mostrem potencial, não têm sido suficientes para aplacar a exigência de Paulo Fonseca por uma maior entrega coletiva.

🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.