Jorge Jesus sofreu um duro golpe no sonho de assumir a Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira (12), a CBF oficializou a chegada de Carlo Ancelotti para o cargo, vago desde a saída de Dorival Júnior, em vias de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Se o italiano, ainda não desligado do Real Madrid, era o grande desejo do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, o cargo do Brasil era o alvo do "Mister". O lusitano estava livre no mercado desde a demissão no Al-Hilal, no começo do mês, e parecia ter ganho força com a virada de chave da confederação.

continua após a publicidade

Em determinado momento, a CBF teria fechado as portas para Carletto, e passou a ter Jesus em sua mira. Porém, a crise no Real Madrid se alargou diante da eliminação para o Arsenal na Champions League, e os seguidos reveses frente ao rival Barcelona, que ocasionaram vices na Supercopa e na Copa do Rei, além do distanciamento do título de La Liga.

➡️ IA prevê primeira convocação de Ancelotti com a Seleção Brasileira

Com a saída do Crescente, era possível que Jorge se tornasse o número 1 para Ednaldo se Ancelotti voltasse a escolher a aventura em Madri. Porém, com o anúncio desta segunda, a decepção toma conta do sonho do português.

continua após a publicidade

📄 Jorge Jesus poderia ser impulsionado na Seleção pelo que fez no Flamengo?

O trabalho seria facilitado pela memória afetiva que Jorge Jesus deixou no Brasil. Entre 2019 e 2020, o comandante esteve à frente do Flamengo, e fez um trabalho de excelência, com apenas quatro derrotas (Emelec, Bahia, Santos e Liverpool) e cinco títulos, incluindo a primeira Libertadores do clube em 38 anos.

O legado deixado pelo comandante septuagenário em solo brasileiro foi extenso. Com a qualidade do trabalho, portas foram abertas para que outros estrangeiros - principalmente portugueses, como Abel Ferreira e Artur Jorge - atravessassem as fronteiras a fim de conduzir clubes a títulos.

Jorge Jesus tinha o sonho de treinar a Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Com a frustração internacional, Jorge está livre no mercado e pode assumir qualquer outra equipe no mundo. Até o momento, porém, ainda não há caminhos claros para a carreira do comandante, seja no Brasil ou no futebol estrangeiro.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.