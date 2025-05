Com brasileiros em destaque, Al Sadd conquista a Copa do Catar

Contando com a participação direta dos brasileiros Paulo Otavio, Claudinho e Giovani, o Al Sadd conquistou neste sábado (10) a Copa do Catar ao vencer o rival Al Duhail por 4 a 3 nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação. Atual campeão da liga, o time celebrou o segundo título em menos de um mês.

Jogador brasileiro mais identificado com o clube, o lateral Paulo Otavio falou sobre o título, mas avisou que a temporada ainda não terminou: “Feliz demais por mais essa conquista, ainda mais especial. O Al Duhail estava engasgado com a perda do título da liga para nós no mês passado, e isso trouxe uma temperatura extra. Foi um jogo que nos exigiu muito, mas a experiência e o talento da nossa equipe se sobressaíram”, disse o brasileiro ex-Wolfsburg, destacando a rivalidade local.

Com a Copa do Catar, Paulo Otavio chega a seu quarto troféu pelo clube em dois anos. Antes, o lateral-esquerdo já havia comemorado o bicampeonato da Qatar Stars League - como é chamado o Campeonato Catari - e a conquista da Copa do Emir da temporada passada. Agora, o Al Sadd luta pelo bicampeonato da competição que homenageia a mais alta autoridade do país para fechar mais uma temporada vencedora.

- Olhamos para a Copa do Emir como a chance de fechar uma tríplice coroa que todos aqui valorizam muito” - contou o jogador, eleito o melhor de sua posição no país nos últimos dois anos.

Com contrato até o meio de 2026 com o clube do Catar, o lateral revelado pelo Athletico-PR ainda não faz planos para seu futuro e prefere desfrutar do bom momento pessoal e coletivo. “Estou muito feliz por aqui, jogando em uma equipe vencedora e me sentindo no meu auge físico e técnico. Meu pensamento neste momento está em encerrar essa temporada com mais um troféu”, concluiu Paulo Otavio.