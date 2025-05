Após ser substituído no El Clásico, Real Madrid divulga boletim médico de Vini Jr

O atacante Vini Jr foi submetido a exames na manhã desta segunda-feira após deixar o El Clásico, disputado no domingo, lesionado. Em boletim médico divulgado pelo Real Madrid, o brasileiro foi diagnosticado com uma torção no tornozelo esquerdo.

Embora não tenha estimado um prazo de retorno, a tendência é que Vini Jr não fique à disposição do clube para o confronto contra o Mallorca, pela 36ª rodada de La Liga, e contra o Sevilla, pela 37ª. Desta forma, o jogador deve retornar apenas para o último jogo da equipe na competição.

"Após os exames realizados hoje no nosso jogador Vinicius Jr. pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma torção no tornozelo esquerdo. Evolução pendente", escreveu o Real Madrid no boletim médico sobre Vini Jr.

Na coletiva pós-jogo, Carlo Ancelotti já havia confirmado a lesão e informou que o próprio jogador pediu para ser substituído. Vini Jr deu duas assistências a Mbappé contra o Barcelona e sofreu a lesão na reta final do clássico. Com a ajuda do brasileiro, o francês bateu recorde no El Clásico.

- Ele teve uma lesão no tornozelo. Pediu para continuar, mas depois viu que não dava e pediu para sair.

Com a derrota para o Barcelona fora de casa, o Real Madrid se distanciou da briga pelo título de La Liga. De acordo com o "Opta", a equipe tem apenas 0,5% de chances de levantar a taça da competição, enquanto o Barça, rival e líder, tem 99,5%.

Supercomputador analisa tabela de classificação de La Liga (Foto: Opta)

Situação de Lucas Vázquez

Além de Vini Jr, o Real Madrid também atualizou a situação de Lucas Vázquez, que deixou o clássico contra o Barcelona lesionado. O clube confirmou que o lateral-direito sofreu uma lesão no músculo da coxa esquerda.

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Lucas Vázquez pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo pectíneo esquerdo. Aguardando evolução", disse o boletim médico sobre o lateral.

