Protagonista do Galatasaray em 2025, o atacante Victor Osimhen está com dias contados para retornar ao Napoli, clube o qual detém seus direitos econômicos. Por conta do seu sucesso no futebol da Turquia, a torcida lançou uma campanha pedindo para o nigeriano seguir por lá. Entitulada de "Fique conosco, Osimhen", já se tornou viral nas redes sociais.

A ida de Osimhen ao Galatasaray foi surpreendente como um todo. Titular do Napoli, o nigeriano acabou sendo deixado de lado quando a equipe contratou Romelu Lukaku. Querendo manter seu ritmo de jogo em um time que seria titular, o caminho foi o futebol turco. Por lá, o atacante de 26 anos teve impacto imediato. Foram 33 gols em 38 jogos, além de oito assistências. 24 deles foram só no Campeonato Turco, o qual a equipe precisa de apenas uma vitória pra sagrar-se campeã.

Ainda com Lukaku de titular, a equipe italiana não deve aproveitar Osimhen. Somado o fato de ele estar valorizado no mercado, a ideia seria negociá-lo com algum grande europeu disposto a pagar o valor pedido. O Manchester United é um dos favoritos na briga pela sua contratação. Por ter menos investimento, o Galatasaray corre por fora e dependeria da boa vontade do nigeriano.

#FiqueConoscoOsimhen (#StayWithUsOsimhen)

Osimhen pode se despedir com doblete

Já com o título do Campeonato Turco encaminhado, o Galatasaray ainda disputa mais um troféu na reta final da temporada. Com Osimhen em campo, a equipe enfrenta o Trabzonspor, na próxima quarta-feira (14), pela decisão da Copa da Turquia. Seria a primeira vez desde 2018/19 que o time alcança o famoso "doblete", ou seja, dois títulos na mesma temporada.

