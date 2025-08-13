Atacante do Barcelona recusa oferta de mais de meio bilhão por ano

Atacante do Barcelona, Robert Lewandowski recusou uma oferta em 2024 para receber mais de meio bilhão de reais por ano da Arábia Saudita. Empresário do jogador, Pini Zahavi revelou a proposta e explicou os motivos do atleta não aceitar em entrevista a "Fakt", da Polônia.

- O Barcelona é seu lugar, onde se sente mais cômodo. Robert (Lewandowski) não queria jogar lá. Há um ano, recebeu uma oferta concreta. Ofereceram mais de 100 milhões de euros (R$ 631 milhões) por temporada. Por temporada! Mas ele preferiu lutar pela La Liga e Champions League. E quase conseguiu os dois objetivos.

Próximo de completar 37 anos, Lewandowski tem contrato com o Barcelona até junho de 2026 e tem seu futuro indefinido. O centroavante é uma das peças fundamentais da equipe de Hansi-Flick ao lado de Raphinha e Lamine Yamal no comando de ataque.

Caso não renove seu vínculo, Lewandowski pode assinar um pré-contrato com um novo clube a partir de janeiro. O centroavante é o maior goleador do Barcelona desde a sua chegada, em 2022/2023, tendo marcado 101 gols em 147 jogos disputados.

