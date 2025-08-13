Bruno Fernandes destaca o desempenho de três clubes brasileiros

O meia Bruno Fernandes, do Manchester United e da seleção portuguesa, demonstrou grande admiração pelo futebol brasileiro em entrevista à ESPN. Fã confesso do Campeonato Brasileiro, o jogador revelou que, mesmo com o fuso horário, tenta assistir aos principais jogos do Brasileirão.

continua após a publicidade

Durante a entrevista, Bruno Fernandes destacou o Fluminense, especialmente pelo desempenho apresentado no último Mundial de Clubes.

- Acho que o Fluminense é uma das equipes que, daquilo que vi no Mundial, taticamente tem melhorado bastante. Tem uma equipe muito completa, muito bem preparada - afirmou.

Canobbio comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o América de Cali pela Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

Trabalho de Abel Ferreira e Filipe Luís

O português também acompanha o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, reconhecendo o trabalho vitorioso do treinador nos últimos anos, apesar da fase atual da equipe.

continua após a publicidade

- O Palmeiras, mesmo sabendo que não estão no melhor momento, tem sempre um treinador que foi capaz de fazer grandes coisas nos últimos anos com eles, ganhar a Libertadores, ganhar campeonatos, ganhar copas.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Além disso, Bruno também elogiou o Flamengo sob o comando de Filipe Luís, destacando a influência europeia do ex-lateral no estilo de jogo da equipe rubro-negra.

continua após a publicidade

- Obviamente eu acho que (Filipe Luís) é um treinador que esteve na Europa como jogador, teve um treinador como o (Diego) Simeone e depois volta ao Brasil para ser treinado pelo Jorge Jesus. Não sei o quanto ele faz daquilo que aprendeu com eles ou não, mas é um treinador, pelo que eu vejo, pela maneira que fala, pela maneira que trata os atletas, pelo trato que tem, de alguém que esteve dentro do futebol, percebe e entende os momentos. E eu acho que isso é muito importante. E eu acho que o Flamengo cresce e está melhor também por isso - destacou.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jogador brasileiro mais preparado para a Europa

Outro ponto da entrevista foi a análise sobre a evolução tática dos clubes brasileiros. Bruno Fernandes afirmou que os jogadores brasileiros estão chegando cada vez mais preparados para o futebol europeu.

- Nós sabemos que as equipes brasileiras são muito difíceis de jogar contra. Primeiro, pelo aspecto técnico. São equipes com muitos jogadores de um contra um, com muito jogadores preparados para essas situações de desequilíbrio, que conseguem desequilibrar muito o jogo. Hoje em dia, cada vez mais vemos as equipes brasileiras mais bem preparadas taticamente. Também é um aspecto do jogo que eu acho que o Brasil tem melhorado bastante e, por isso, os jogadores que têm vindo do Brasil têm mais tendência agora a ficar do que propriamente vir, não darem certo e voltar - avaliou.