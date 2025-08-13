John Kennedy conversa com Fluminense, e clube define futuro do jogador

O Fluminense recebeu uma proposta de quase R$ 57 milhões do Shakhtar Donetsk por John Kennedy. O clube conversou com o jogador na noite desta terça-feira (12), após a vitória sobre o América de Cali, o optou por recusar a proposta dos ucranianos. Nem o Fluminense tinha interesse em vender, nem John Kennedy queria sair. A informação foi dada inicialmente pelo "Ge" e foi confirmada pelo Lance!.

A oferta era composta por seis milhões de euros (R$ 37,9 milhões) fixos e três milhões de euros (R$ 18,9 milhões) em bônus factíveis por 90% dos direitos do atacante. O Tricolor manteria 10% do passe do atacante em caso de uma venda futura.

Após a partida contra o América de Cali, foi feita uma avaliação dentro da comissão técnica sobre a permanência de John. O jogador, atualmente, é a terceira opção de ataque para Renato Gaúcho, atrás de Everaldo e Cano. Mesmo assim, o clube optou por não aceitar a proposta. Com Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana sendo disputados, a saída de JK significaria buscar outro 9 no mercado.

Além disso, John Kennedy deixou claro para a diretoria e comissão téncica o desejo de permanecer no clube. No momento, a vontade do jogador é vestir a camisa do Fluminense recuperar a boa fase que viveu em 2023.

Paulo Baya e John Kennedy em treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Fluminense não receberia todos os R$ 57 milhões

JK veio do Social, clube de Minas Gerais. Na época, em 2017, para que o jogador ficasse no Fluminense, o Social exigiu ficar com 40% do atleta. Ou seja, o Flu tem 60% dos direitos e o Social 40%. Após a chegada da proposta do Shakthar, a diretoria do Tricolor informou ao estafe de John que não existiria possibilidade da venda se concretizar caso o clube ficasse apenas com os 60% que tem no momento. O Fluminense buscaria uma manobra parecida com o que fez com Nino e Arias, fechando a venda somente se receber uma porcentagem dos direitos do outro clube. Neste caso, o Social.