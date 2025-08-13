A zagueira Lauren, ex-São Paulo e atualmente no Atlético de Madrid, da Espanha, mostrou entusiasmo para a temporada que se aproxima.

O primeiro desafio será na The Women's Cup, que ocorre entre os dias 14 e 17 de agosto, na Arena Cívica, em Milão (Itália) e reúne, além do clube espanhol, Juventus, Como Women e Inter de Milão.

— É sempre importante disputar jogos de alto nível e nos desafiar. Vamos ter muitos jogos nesta temporada e precisamos estar prontas para qualquer situação — afirma Lauren.

A defensora também falou sobre a importância do torneio de pré-temporada.

— Tenho boas expectativas para a disputa do torneio, estamos trabalhando bastante, com semanas bem intensas de treino. Ainda estamos pegando o ritmo de jogo, mas isso natural de pré-temporada. Tenho certeza que vamos fazer um bom começo para uma grande temporada — disse ela.

Além de Lauren, o Atlético de Madrid conta com outras três brasileiras: Ana Vitória, Luany e Gio Garbelini.

Lauren, de São Paulo à Madrid

Natural de Votorantim, São Paulo, Lauren iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo, com passagem pelo Centro Olímpico.

A zagueira, hoje com 22 anos, atuou de forma ininterrupta pelo Tricolor Paulista entre 2017 e 2021. Na temporada 2021/22, se transferiu para o Madrid CFF, onde jogou por dois anos.

Entre 2023 e 2024, teve uma breve passagem pelo Kansas City, antes de retornar à Espanha para defender o Atlético de Madrid. Até agora, soma 37 jogos e três gols pelo clube espanhol, que tem contrato até junho de 2027.

Pela amarelinha, disputou a Copa do Mundo de 2023 e foi medalha de prata nos Jogos de Paris de 2024, já sob o comando de Arthur Elias.

