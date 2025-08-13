Tottenham define novo capitão após saída de Son; confira
Argentino assume a liderança diante da mudança do ídolo dos Spurs para a MLS
A saída de Son Heung-min para a MLS impactou torcedores, mas também a hierarquia do elenco do Tottenham. Assim, os Spurs precisaram nomear um novo capitão e Thomas Frank, treinador recém-contratado, escolheu o zagueiro Cristian Romero. O anúncio oficial aconteceu nesta quarta-feira (13) por parte o clube.
Há quatro anos no Tottenham, Cristian Romero se tornou vice-capitão da equipe desde a saída de Harry Kane para o Bayern de Munique, em 2023. Vale ressaltar que 'Cuti' foi uma das lideranças da seleção da Argentina na conquista da Copa do Mundo de 2022 e essa característica foi importante para a decisão de Thomas Frank em promover o defensor na hierarquia dos Spurs.
- Conversei com 'Cuti' Romero e ele será o nosso capitão [...] Acho que ele tem todas as qualidades necessárias. É um líder com seu comportamento em campo, incentivando a equipe em todos os sentidos, e fora de campo sempre está motivando os companheiros", acrescentou Thomas Frank, em comunicado oficial no site do Tottenham.
Conquista recente e estreia como capitão
O Tottenham foi campeão da Liga Europa na temporada passada e, na grande final, contra o Manchester United, teve Cristian Romero como capitão, já que Son começou a decisão no banco de reservas e entrou no decorrer da partida. Dessa forma, aos 27 anos, Romero fará seu primeiro jogo com a braçadeira do Tottenham nesta quarta-feira (13), às 16h (horário de Brasília) na Supercopa da UEFA contra o Paris Saint-Germain no Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália.
