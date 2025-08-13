Jogadora mais seguida do mundo troca Juventus por rival italiano

A atacante suíça Alisha Lehmann, ex-Juventus, deixou o clube italiano para jogar pelo FC Como Women, de Como (Itália). A jogadora assinou contrato até 30 de junho de 2028.

Com 26 anos, Lehmann é a atleta de futebol feminino mais seguida do mundo, com mais de 16,7 milhões de seguidores no Instagram. Fora dos campos, a suíça também ficou conhecida pelo relacionamento com o volante brasileiro Douglas Luiz.

— O que me chamou atenção imediatamente no Como Women foi a visão. Não é apenas um clube que quer vencer: é um projeto que busca mudar as regras do jogo, dentro e fora de campo. Aqui, futebol, identidade, estilo e ambição se unem de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Senti que este era o lugar certo para expressar verdadeiramente quem eu sou, tanto como atleta quanto como pessoa— explicou ela, em entrevista ao site do Como.

— Estamos muito felizes em receber Alisha na família do Como Women. Ela traz não apenas talento dentro de campo, mas também personalidade e uma verdadeira paixão pelo jogo. Juntos, continuaremos construindo um clube que reflita quem somos: autênticos, ambiciosos e orgulhosos de fazer as coisas do nosso jeito — disse Nicola Verdun, CEO do Como Women.

Carreira de Alisha Lehmann

Alisha iniciou a carreira na Suíça, seu país natal, e teve passagens pela base do FC Konolfingen até chegar ao Young Boys, clube que permaneceu por três temporadas.

Depois, foi contratada pelo West Ham, da Inglaterra, e se destacou no clube, com 59 jogos, 14 gols e três assistências. No país, ainda atuou por Everton e Aston Villa, até a temporada 2024/25, quando fechou com a Juventus. Ela tem dois gols e duas assistências com a camisa da Velha Senhora.

Pela seleção suíça, disputou a Copa do Mundo de 2023 e a Eurocopa Feminina deste ano, e é presença frequente nas listas de Pia Sundhage.