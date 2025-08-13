Bernardo Fontes, ex-Flamengo, renova com o Tondela até 2029

Ex-jogador do Flamengo, Bernardo Fontes renovou seu contrato com o Tondela, de Portugal, até junho de 2029. O goleiro brasileiro foi um dos grandes responsáveis pela campanha da equipe na segunda divisão nacional na última temporada, que resultou em título e acesso à elite.

Cria do Flamengo, Bernardo Fontes chegou em Portugal na temporada 2020/21 para defender o Braga na categoria de base. Acumulando ótimas atuações e premiações individuais, foi transferido ao time profissional do Tondela em 2024.

- Esse é um momento especial para mim, pois significa que venho fazendo desempenhando um bom papel aqui e que o clube acredita no meu trabalho. A última temporada foi incrível, com o título da liga e o acesso à elite portuguesa, então estou muito feliz por seguir fazendo parte desse projeto. Estamos num momento de transição, com novos jogadores, e espero que possamos fazer mais uma grande temporada. Sou muito grato a todos do clube e à torcida por estarem ao meu lado desde o dia em que cheguei. Espero conseguir retribuir todo esse carinho dentro de campo vestindo essa camisa - afirmou Bernardo Fontes.

Por conta de suas grandes atuações com o Tondela, Bernardo Fontes foi eleito o melhor jogador de sua posição na segunda divisão portuguesa na última temporada. Neste sábado (16), o brasileiro encara o Famalicão, pela 2ª rodada do Campeonato Português.

