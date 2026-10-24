Sem Vini Jr., Endrick pede passagem no El Clásico e tenta ganhar espaço no Real Madrid

A ausência de Vini Jr no El Clásico deste domingo (25) abre uma oportunidade para Endrick ganhar espaço no Real Madrid. Depois de participar diretamente da virada por 4 a 3 sobre a Roma, pela Liga dos Campeões, o atacante brasileiro foi titular na vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla e tenta convencer José Mourinho de que pode ser uma opção para o confronto com o Barcelona, no Camp Nou, pela 10ª rodada de LaLiga.

O cenário é favorável ao ex-jogador do Palmeiras, mas não garante uma vaga entre os titulares. Endrick enfrenta concorrência no setor ofensivo e pode disputar uma posição pela direita, enquanto Yan Diomande aparece como alternativa para o lado esquerdo. A definição depende da estratégia de Mourinho para um dos compromissos mais importantes da temporada.

continua após a publicidade

Endrick aproveita oportunidade contra a Roma

A atuação de Endrick contra a Roma é o principal argumento a favor de uma nova oportunidade. No dia 14 de outubro, o brasileiro entrou aos 59 minutos, quando o Real Madrid perdia por 3 a 1, e participou diretamente da reação que terminou com a vitória por 4 a 3, fora de casa, pela Liga dos Campeões.

Aos 82 minutos, Endrick cabeceou após cobrança de escanteio de Arda Güler, e Carlos Espí aproveitou o rebote para diminuir a desvantagem. Três minutos depois, o brasileiro voltou a aparecer na área e marcou de cabeça, empatando a partida em 3 a 3. Antonio Rüdiger completou a virada aos 90 minutos.

continua após a publicidade

A participação nos gols de empate deu ao atacante o prêmio de melhor jogador da partida. A atuação mostrou sua capacidade de aproveitar oportunidades dentro da área e influenciar o resultado, mesmo com pouco tempo em campo.

O desempenho abriu espaço para uma nova oportunidade na partida seguinte. Contra o Sevilla, em 18 de outubro, Endrick começou entre os titulares pela primeira vez na temporada e atuou ao lado de Kylian Mbappé, com Arda Güler e Yan Diomande também na formação ofensiva.

continua após a publicidade

O brasileiro não marcou na vitória por 4 a 1, resultado construído com gols de Güler, Mbappé, duas vezes, e Diomande. Endrick foi substituído no segundo tempo, mas a titularidade representou um avanço em sua busca por espaço no elenco.

Sem Vini Jr., Mourinho precisa reorganizar o ataque

A ausência de Vini é consequência da suspensão de quatro partidas aplicada após a expulsão do brasileiro na vitória sobre o Villarreal. A punição inclui dois jogos pelo cartão vermelho e outros dois pelas reclamações dirigidas à arbitragem. O recurso apresentado pelo Real Madrid foi rejeitado, e o atacante não poderá enfrentar o Barcelona.

continua após a publicidade

A baixa tem peso também pelo histórico recente do confronto. Vini Jr. foi titular nos últimos 21 clássicos entre Real Madrid e Barcelona, segundo levantamento realizado. O brasileiro é uma das principais opções ofensivas da equipe e sua ausência exige uma mudança na formação utilizada por Mourinho.

A questão para o treinador é encontrar uma combinação ofensiva que mantenha a capacidade de atacar pelos lados sem perder a presença de área de Mbappé. Endrick é uma alternativa, mas não necessariamente para ocupar a posição de Vini Jr. de forma direta.

continua após a publicidade

Contra o Sevilla, Mourinho escalou Endrick pela direita e Diomande pela esquerda, com Mbappé centralizado. Arda Güler atuou em uma faixa mais central, participando da construção das jogadas. A formação permitiu ao treinador observar uma alternativa ofensiva sem o camisa 7.

Arda Güler e Endrick juntos em campo pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Endrick pode disputar uma vaga pela direita com Güler, enquanto Diomande aparece como opção para o setor esquerdo. A escolha dependerá do perfil de ataque pretendido para o clássico: o brasileiro oferece presença na área e capacidade de finalização, enquanto Güler pode contribuir mais diretamente na criação e na organização das jogadas.

continua após a publicidade

A atuação de Diomande contra o Sevilla, quando marcou um dos gols da vitória, também fortalece sua candidatura a uma vaga no setor ofensivo. Assim, a ausência de Vini Jr. não abre espaço para apenas um jogador, mas exige uma definição sobre como Mourinho pretende distribuir as funções no ataque.

Empréstimo ao Lyon mudou o cenário de Endrick

A disputa por espaço no Real Madrid não é uma novidade para Endrick. Com poucas oportunidades na primeira metade da temporada passada, o atacante foi emprestado ao Lyon em janeiro de 2026. Na equipe francesa, recuperou sequência de jogos e encerrou a passagem com oito gols e oito assistências em 21 partidas.

continua após a publicidade

O desempenho na França ajudou o brasileiro a recuperar o ritmo de jogo antes de retornar ao Real Madrid. As boas atuações, inclusive, ajudaram na convocação para Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo de 2026. No elenco espanhol, porém, a concorrência no setor ofensivo voltou a limitar suas oportunidades.

A possibilidade de um novo empréstimo chegou a ser discutida diante da falta de minutos, mas Mourinho descartou publicamente essa alternativa. Após a atuação contra a Roma, o treinador elogiou o atacante e indicou que pretende mantê-lo no elenco.

continua após a publicidade

— É um jogador que eu adoro, que me encanta — afirmou Mourinho após a partida contra a Roma.

O treinador também rejeitou a possibilidade de uma nova saída por empréstimo e demonstrou confiança no potencial do brasileiro. A declaração, no entanto, não representa uma garantia de titularidade. Endrick precisa transformar as oportunidades recebidas em atuações consistentes para aumentar sua participação na equipe.

Endrick reage durante Lyon x Lens, pela Copa da França (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

El Clásico pode abrir espaço para Endrick

Aos 20 anos, Endrick busca consolidar seu lugar em um dos elencos mais competitivos do futebol europeu. A atuação contra a Roma mostrou que ele pode influenciar uma partida mesmo saindo do banco, enquanto a titularidade contra o Sevilla indicou que Mourinho está disposto a testá-lo desde o início.

O clássico contra o Barcelona apresenta um contexto diferente. Além da qualidade do adversário, o treinador precisa definir como preencher a ausência de Vini Jr. sem comprometer o equilíbrio ofensivo da equipe.

Endrick tem argumentos para disputar uma vaga, mas a concorrência com Güler e a possibilidade de Diomande atuar pelo lado esquerdo tornam a escolha menos direta. O brasileiro pode ganhar minutos no Camp Nou, mas a titularidade dependerá da avaliação de Mourinho e da função que o treinador pretende priorizar.

O El Clásico surge, assim, como uma oportunidade para Endrick ampliar sua participação na temporada. Mais do que substituir um companheiro, o atacante precisa mostrar que pode oferecer uma alternativa ofensiva consistente para o Real Madrid.

Onde assistir: Barcelona x Real Madrid

O próximo capítulo será escrito em 25 de outubro, quando Barcelona e Real Madrid se enfrentarem pela décima rodada de LaLiga 2026/27. No Brasil, a partida terá transmissão gratuita e exclusiva da CazéTV, às 17h (de Brasília).