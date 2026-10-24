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Atlético-MG x Boca Juniors: ingressos, data, horário e local da final da Sul-Americana

Brasileiros e argentinos disputam o título em Barranquilla, na Colômbia

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 05:40
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Atlético-MG x Boca Juniors - final da Sul-Americana
Atlético-MG x Boca Juniors - final da Sul-Americana (Foto: IA)

Atlético-MG e Boca Juniors vão disputar o título da Sul-Americana de 2026. A final está marcada para o dia 21 de novembro (sábado), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. O horário da partida e informações sobre a venda dos ingressos ainda não foram divulgados pela Conmebol.

O Atlético-MG eliminou o Montevideo City Torque, do Uruguai, enquanto o Boca Juniors superou o Vasco e garantiu sua presença na decisão continental.

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O Galo disputará a segunda final consecutiva da Sul-Americana, após o vice-campeonato de 2025, na ocasião derrotado pelo Lanús. O clube mineiro busca o primeiro título da competição. Já o Boca Juniors tenta conquistar o torneio pela terceira vez, depois dos títulos de 2004 e 2005.

➡️ Palmeiras x Estudiantes: ingressos, data, hora e local da final da Libertadores

Data, horário e local de Atlético-MG x Boca Juniors

📆Data: 21 de novembro de 2026 (sábado)
🕐Horário: A definir
🏟️Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia
⚽Formato: Jogo único

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Estádio Metropolitano Roberto Meléndez

O Estádio Metropolitano Roberto Meléndez é a casa do Junior Barranquilla e passou por obras de modernização para receber a decisão. O projeto prevê ampliação da capacidade para aproximadamente 60 mil espectadores, além da instalação de um gramado híbrido.

Esta será a primeira final única da Copa Sul-Americana realizada na Colômbia desde a adoção do formato, em 2019.

Estádio Metropolitano Roberto Meléndez
Estádio Metropolitano Roberto Meléndez é o palco da final da Sul-Americana entre Atlético-MG e Boca Juniors (Foto: Reprodução)

Como Galo e Boca chegaram à final?

O Atlético-MG garantiu a classificação após eliminar o Montevideo City Torque nas semifinais. No primeiro confronto, disputado na Arena MRV, o Galo venceu por 3 a 0 e construiu uma vantagem importante. Na volta, no Estádio Centenário, em Montevidéu, perdeu por 2 a 0, mas avançou com o placar agregado de 3 a 2.

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A equipe comandada por Eduardo Domínguez também eliminou Santos e Red Bull Bragantino nas fases anteriores. Contra o Santos, nas quartas de final, o Atlético reverteu uma derrota por 2 a 0 na Vila Belmiro, venceu por 4 a 2 em Belo Horizonte e garantiu a classificação nos pênaltis.

O Boca Juniors, por sua vez, eliminou o Vasco nas semifinais. O clube argentino busca encerrar um jejum de títulos na competição, conquistada pela última vez em 2005.

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