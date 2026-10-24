Com gol contra bizarro e Palmer expulso, Tottenham batee o Chelsea

O Tottenham levou a melhor no clássico londrino deste sábado (24) ao derrotar o Chelsea por 2 a 0, em pleno Stamford Bridge, pela oitava rodada da Premier League. Em confronto marcado pelo equilíbrio e por grandes intervenções defensivas, os visitantes contaram com um lance bizarro do goleiro rival, a expulsão de Cole Palmer e uma pintura de Mathys Tel nos minutos finais para garantir o resultado positivo.

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Como foi a partida entre Chelsea e Tottenham?

O primeiro tempo teve momentos de alta voltagem. O Chelsea assustou aos 15 minutos em finalização colocada de Cole Palmer, defendida com firmeza pelo goleiro Kinsky. O arqueiro dos Spurs voltou a brilhar ao espalmar disparos perigosos de Henderson e Morgan Rogers. Do lado dos visitantes, Marmoush e Mathys Tel criaram as melhores oportunidades, exigindo trabalho do goleiro Penders antes do intervalo.

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O confronto esquentou na etapa final com uma confusão envolvendo Palmer, Matheus Fernandes e Van de Ven, resultando em cartões amarelos para os três atletas. O placar foi aberto aos 32 minutos em um lance insólito: após cobrança de escanteio, Penders tentou afastar a bola com um soco, errou o movimento e mandou direto contra as próprias redes.

Falha de Penders e cartão vermelho para Palmer custam caro ao Chelsea em casa (Foto: Glyn Kirk / AFP)

A situação dos donos da casa piorou logo em seguida, quando Cole Palmer recebeu a segunda advertência e acabou expulso. Com vantagem numérica, os Spurs definiram a fatura aos 42 minutos: Mathys Tel arrancou desde o campo defensivo em velocidade, superou a marcação adversária e bateu cruzado no canto esquerdo para decretar o 2 a 0.

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Mathys Tel arranca do campo de defesa e fecha a vitória dos Spurs em Londres (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Com a vitória fora de casa, o Tottenham alcançou os nove pontos e pulou para a 12ª colocação da Premier League. O Chelsea permaneceu momentaneamente no quarto lugar, com 13 pontos, atrás de Brighton, Arsenal e do líder Manchester City, que soma 21.