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Ex-Vasco, Leandrinho brilha no Sharjah e avança em mata-mata

Lateral brasileiro atinge 10 partidas consecutivas como titular no Sharjah

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 16:24
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Leandrinho em campo, jogador de uniforme branco com detalhes vermelhos, driblando a bola.
Titular absoluto: Leandrinho comemora classificação do Sharjah para as quartas de final da Copa do Presidente (Foto: Divulgação)

O lateral-esquerdo brasileiro Leandrinho vive momento de plena afirmação no futebol do Oriente Médio. Titular absoluto sob a batuta do técnico português José Morais, o jogador de 21 anos completou neste sábado (24) sua décima partida na temporada 2026/27 — iniciando entre os onze em 100% dos compromissos da equipe —, na vitória por 1 a 0 sobre o Al Orooba, que carimbou a vaga do Sharjah nas quartas de final da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos.

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Leandrinho, jogador do Sharjah, camisa 66, em ação com a bola durante a partida.
Titular absoluto: Leandrinho comemora classificação do Sharjah para as quartas de final da Copa do Presidente (Foto: Divulgação)

Contratado pelo clube árabe em janeiro de 2026, Leandrinho cumpre sua primeira temporada completa nos Emirados e rapidamente se estabeleceu como peça intocável do setor defensivo.

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— Fico muito feliz por essa classificação, principalmente porque sabemos da importância que a Copa do Presidente tem para o clube. Foi um jogo difícil, contra um adversário que exigiu bastante, mas soubemos sustentar a vantagem até o fim. Saímos com o objetivo conquistado e agora seguimos focados porque vem muita coisa importante pela frente — afirmou o lateral.

Trajetória de destaque na base do Vasco e Seleção

Revelado pelo Vasco, onde subiu ao time profissional cercado de expectativas, Leandrinho traz na bagagem passagens marcantes pela Seleção Brasileira de base, tendo vestido a amarelinha no Sul-Americano Sub-20 e na Copa do Mundo Sub-20 de 2025.

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Com a meta de brigar pela taça eliminatória mais tradicional do país, o Sharjah agora aguarda o sorteio para conhecer o adversário da próxima fase.

— Nosso objetivo é continuar crescendo como equipe e buscar títulos em todas as frentes. Estou trabalhando forte para manter essa regularidade física e técnica, ajudando meus companheiros ao máximo — completou.

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