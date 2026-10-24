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Rikelme celebra classificação do Shabab Al Ahli em clássico e projeta sequência da temporada

Lateral brasileiro entrou no fim do tempo regulamentar e disputou toda a prorrogação na vitória por 3 a 2 sobre o Al Ain, pelas oitavas de final da Copa do Presidente

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 08:00
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Dois jogadores disputam a bola em campo; um veste uniforme laranja com o número 16, o outro branco com detalhes azuis.
Fotos: Divulgação/Shabab Al Ahli

Rikelme participou da classificação do Shabab Al Ahli às quartas de final da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos. Na quinta-feira (22), o clube venceu o Al Ain por 3 a 2, na prorrogação, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, em um dos principais clássicos do futebol emiradense. O lateral brasileiro entrou nos minutos finais da partida e permaneceu em campo durante todo o tempo extra.

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A classificação veio quatro dias depois de outra vitória sobre o rival. No sábado (17), o Shabab Al Ahli havia vencido o Al Ain por 2 a 0, pela UAE Pro League, resultado que encerrou uma sequência de 38 partidas de invencibilidade do adversário no campeonato. Com os dois triunfos em poucos dias, a equipe reforçou o bom momento na temporada e manteve a disputa por objetivos importantes em diferentes competições.

No confronto pela Copa do Presidente, o Shabab Al Ahli abriu vantagem de dois gols, com Saeid Ezatolahi marcando em duas cobranças de pênalti. O Al Ain reagiu e conseguiu o empate, levando a decisão para a prorrogação. Aos 116 minutos, Mateusão marcou de cabeça e garantiu a classificação da equipe comandada pelo técnico brasileiro André Jardine.

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— Fico muito feliz por essa classificação, principalmente por ter sido em um clássico tão importante para nós. Sabíamos que seria um jogo muito difícil, contra uma equipe de muita qualidade, e foi uma partida decidida nos detalhes. Conseguimos abrir uma vantagem, eles buscaram o empate, mas nosso time continuou acreditando e lutando até o fim. Graças a Deus, conseguimos essa vitória e avançamos na competição. Agora é valorizar esse resultado e seguir trabalhando para alcançar nossos objetivos — afirmou Rikelme.

Aos 23 anos, o lateral vive mais uma temporada pelo Shabab Al Ahli, clube que defende desde 2024. Na temporada 2026/27, o brasileiro soma 12 partidas, um gol e uma assistência, considerando todas as competições. O jogador busca manter a sequência de atuações e contribuir para que a equipe siga competitiva ao longo do calendário.

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Além da Copa do Presidente, o Shabab Al Ahli também tem compromissos importantes pela AFC Champions League Elite, principal competição de clubes da Ásia. A equipe venceu seus dois primeiros jogos no torneio continental, contra o Tractor, por 1 a 0, e o Al-Ittihad, por 2 a 1. O próximo desafio será diante do Esteghlal, na terça-feira (27), pela terceira rodada da fase de liga.

— Temos uma temporada longa pela frente e sabemos da importância de manter a concentração em todas as competições. Começamos bem na Champions da Ásia, com duas vitórias, e queremos dar sequência a esse trabalho, buscando mais um resultado positivo. Ao mesmo tempo, a Copa do Presidente é um dos objetivos do clube, e sabemos o quanto é importante seguir avançando e lutar pelo título. Vamos continuar trabalhando forte, pensando em cada jogo e fazendo o nosso melhor para ajudar o Shabab Al Ahli a conquistar grandes coisas nesta temporada — completou o lateral.

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