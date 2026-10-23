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Clube da Itália anuncia volta de Ronaldinho aos gramados: 'O retorno é real'

Jogador está com 46 anos

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 21:18
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Ronaldo, Apelidado de R10, Em Partida do Internacional.
Ronaldinho voltará aos gramados (Foto: Giuliano Andrade /Fotoarena/Folhapress)

Após o anúncio da contratação de Ronaldinho, feito em agosto, o Ravenna, clube da terceira divisão da Itália, divulgou nesta sexta-feira (23) a data de estreia do jogador pela equipe. Em postagem colaborativa nas redes sociais, o clube e o atleta informaram que o Bruxo voltará aos gramados após 11 anos na partida contra o Forlì, no dia 15 de novembro.

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— A magia nunca foi embora. Agora é hora de levá-la de volta ao gramado. Dia 15 de novembro, Ronaldinho está de volta. De amarelo e vermelho. Ravenna x Forli. O retorno é real — afirmaram o clube e o jogador em post nas redes sociais.

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Veja a publicação:

Ronaldinho Gaúcho no Fluminense
Ronaldinho na época de Fluminense, seu último clube profissional (Foto; BRUNO HADDAD/FLUMINENSE F.C.)

Mais detalhes da contratação de Ronaldinho

A contratação faz parte da estratégia de expansão idealizada pelo empresário Ignazio Cipriani, que adquiriu o controle do clube em 2024. O objetivo do novo proprietário é conduzir a equipe até a divisão de elite e elevar a projeção da marca no cenário global. Em entrevista à agência Reuters, Cipriani destacou que a figura do brasileiro proporcionará um nível de visibilidade inédito para a instituição.

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A relação pessoal entre o jogador e a família do empresário foi determinante para o acordo. Ronaldinho afirmou que aceitou o desafio pela amizade com o dirigente e pela identificação com o projeto esportivo, com o intuito de impulsionar o crescimento do clube e inspirar novas gerações.

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Além da presença dentro de campo, o contrato prevê a participação do atleta em campanhas publicitárias, eventos internacionais e ações de marketing. O planejamento da diretoria inclui a inscrição formal do jogador no campeonato, com a expectativa de que ele atue em partidas oficiais e se despeça do futebol com um último gol profissional.

Tradição centenária e busca por reconstrução

Fundado em 1913, o Ravenna tem sede na região da Emília-Romanha e atua no Estádio Bruno Benelli. O ponto mais alto da história do clube ocorreu na década de 1990, quando alcançou a Serie B pela primeira vez. Após enfrentar crises financeiras severas e sucessivos rebaixamentos nos anos 2000, a equipe busca se reestruturar para retornar aos grandes palcos do futebol italiano.

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Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em duas oportunidades e campeão da Copa do Mundo de 2002, Ronaldinho não atua oficialmente desde 2015, quando deixou o Fluminense. Apesar do longo período de inatividade, o ex-meia mantém forte apelo comercial e alcance global.

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