Fermín López critica discurso do Real Madrid antes do El Clásico
Jogador do Barcelona pede foco nos detalhes e evita polêmica com Mourinho
O Barcelona recebe o Real Madrid neste domingo (25), no Camp Nou, em mais um El Clásico que pode pesar na disputa pelo título. Na véspera do jogo, o volante Fermín López falou ao canal Teledeporte e apontou o controle emocional como fator decisivo para definir quem sairá em vantagem.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Sem favoritos no Camp Nou
Segundo o jogador, a partida não tem um favorito claro, já que os dois times são fortes e qualquer um pode vencer. Por isso, o Barça precisa manter a concentração, apostar no próprio estilo e prestar atenção aos detalhes ao longo dos 90 minutos.
Fermín evita polêmica com Mourinho
A temporada do Real Madrid tem sido marcada por queixas frequentes sobre a arbitragem, com José Mourinho entre os mais vocais. Questionado sobre o assunto, Fermín López deixou claro que não quer alimentar a discussão.
— Não gosto de entrar nessa polêmica, e ninguém do nosso elenco gosta — afirmou o volante.
O jogador avalia que o assunto já cansa e que o time blaugrana prefere responder dentro de campo. Para ele, o Barcelona tem mostrado seu nível nos jogos e não precisa entrar nessa conversa. Se o rival optar por esse caminho, completou, é porque lhe convém.
Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo está a 18 gols dos mil: quando o craque pode alcançar a marca histórica?Há 59 minutos
Palmeiras
Raphael Veiga passará por cirurgia e realizará tratamento no PalmeirasHá 1 hora
Futebol Internacional
Endrick segue com futuro incerto no Real Madrid e gigante italiano é opçãoHá 1 hora
Futebol Internacional
Al Faisaly 1 x 3 Al-Nassr: veja melhores momentos do Campeonato SauditaHá 2 horas
Futebol Internacional
Técnico do Bayern, Vincent Kompany desmaia durante treino e é hospitalizadoHá 2 horas
Futebol Internacional
Al-Nassr vence Al Faisaly e com show do CR7Há 2 horas
Mais LANCE!