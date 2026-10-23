Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fermín López critica discurso do Real Madrid antes do El Clásico

Jogador do Barcelona pede foco nos detalhes e evita polêmica com Mourinho

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 16:30
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Barcelona comemoram gol marcado sobre o Galatasaray, pela Champions League
Fermín López pede foco nos detalhes antes de Barcelona x Real Madrid (Foto: Yasin Akgul / AFP)

O Barcelona recebe o Real Madrid neste domingo (25), no Camp Nou, em mais um El Clásico que pode pesar na disputa pelo título. Na véspera do jogo, o volante Fermín López falou ao canal Teledeporte e apontou o controle emocional como fator decisivo para definir quem sairá em vantagem.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fermin comemorando o gol marcado no duelo entre Barcelona e Levante (Foto: Josep Lago/AFP)
Fermín López aposta no controle emocional para o El Clásico contra o Real Madrid (Foto: Josep Lago / AFP)

Sem favoritos no Camp Nou

Segundo o jogador, a partida não tem um favorito claro, já que os dois times são fortes e qualquer um pode vencer. Por isso, o Barça precisa manter a concentração, apostar no próprio estilo e prestar atenção aos detalhes ao longo dos 90 minutos.

continua após a publicidade

Fermín evita polêmica com Mourinho

A temporada do Real Madrid tem sido marcada por queixas frequentes sobre a arbitragem, com José Mourinho entre os mais vocais. Questionado sobre o assunto, Fermín López deixou claro que não quer alimentar a discussão.

— Não gosto de entrar nessa polêmica, e ninguém do nosso elenco gosta — afirmou o volante.

José Mourinho durante jogo do Real Madrid
José Mourinho comanda o Real Madrid no El Clásico contra o Barcelona, no Camp Nou (Foto: Thomas Coex / AFP)

O jogador avalia que o assunto já cansa e que o time blaugrana prefere responder dentro de campo. Para ele, o Barcelona tem mostrado seu nível nos jogos e não precisa entrar nessa conversa. Se o rival optar por esse caminho, completou, é porque lhe convém.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogador de futebol em uniforme amarelo corre com a bola em estádio lotado, com o lema RUMO A 1000 e 982 GOLS.

Futebol Internacional

Cristiano Ronaldo está a 18 gols dos mil: quando o craque pode alcançar a marca histórica?

Há 59 minutos
Raphael Veiga durante partida entre Palmeiras e Vitoria

Palmeiras

Raphael Veiga passará por cirurgia e realizará tratamento no Palmeiras

Há 1 hora
Endrick com o prêmio de melhor jogador da partida entre Roma e Real Madrid

Futebol Internacional

Endrick segue com futuro incerto no Real Madrid e gigante italiano é opção

Há 1 hora
Cristiano Ronaldo e companheiros comemoram vitória do Al-Nassr no Sauditão

Futebol Internacional

Al Faisaly 1 x 3 Al-Nassr: veja melhores momentos do Campeonato Saudita

Há 2 horas
Kompany Bayern Flamengo Mundial

Futebol Internacional

Técnico do Bayern, Vincent Kompany desmaia durante treino e é hospitalizado

Há 2 horas
Cristiano Ronaldo corre em campo à noite, camisa amarela e faixa de capitão, durante partida de futebol.

Futebol Internacional

Al-Nassr vence Al Faisaly e com show do CR7

Há 2 horas
Mais LANCE!
Martinelli se lamenta durante jogo entre Fluminense e Flamengo

Martinelli passará por artroscopia e não joga mais por Fluminense e Seleção em 2026

Cristiano Ronaldo corre em campo à noite, camisa amarela e faixa de capitão, durante partida de futebol.

Cristiano Ronaldo marca na vitória do Al Nassr e chega a 982 gols na carreira

Premier League 2026/2027 - Manchester United x Bournemouth

Manchester United x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações

Rafael Ratão, de blusa azul, comemora gol

Em melhor fase da carreira, Rafael Ratão revela 'dívida' com o São Paulo: 'Poderia ter feito mais'

Gabriel Jesus e Neymar comemoram gol do Brasil nas Olimpíadas de 2016

Gabriel Jesus deixa Neymar para trás e faz história no Barcelona

Jogadores do Brasil se arbaçam e comemoram gol de Igor Thiago sobre o Panamá.

Igor Thiago supera joia alemã e vira o mais valioso do Brentford

Mbappé ditador

Courtois expõe Mbappé 'ditador' nos bastidores do Real Madrid

Harry Kane com coroa de rei e com a bola no pé

Harry Kane na Bola de Ouro: os números que colocam o inglês na disputa pelo prêmio

Lamine Yamal gesticula durante vitória do Barcelona sobre o Galatasaray na Champions League

Bola de Ouro: ex-melhor do mundo aponta Yamal como favorito

Manifestante caminha com uma bandeira da França diante de um foco de incêndio durante confrontos antes de uma manifestação contra o alto custo de vida em Marselha, no sul da França, em 17 de outubro de 2026.

PSG x Lyon é adiado por manifestações na França; veja nova data

Lyanco x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Ex-Real Madrid aponta Atlético-MG como favorito na final

Cartoon ilustrando a corrida pela bola de ouro com os principais nomes

Bola de Ouro 2026: veja quando será, horário, onde assistir e todos os indicados

Atlético x Boca (Fotos: Pedro Souza / Atlético e Pablo Porciuncula / AFP)

Prefeito colombiano faz promessa a Atlético-MG e Boca Juniors