Freiburg x Bayern Munique: onde assistir, horário e escalações
Times se enfrentam pela 7ª rodada da Bundesliga 2026/2027.
Freiburg e Bayern Munique se enfrentam neste domingo (25), às 13h30 (horário de Brasília), no Europa-Park Stadion, em Freiburg im Breisgau, pela 7ª rodada da Bundesliga 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Freiburg foi derrotado pelo Mônaco por 3 a 0, pela UEFA Conference League. Já o Bayern Munique empatou com o Arsenal por 2 a 2, pela Liga dos Campeões da UEFA.
Na tabela de classificação da Bundesliga, o Freiburg ocupa a 12ª colocação, enquanto o Bayern Munique está na liderança da competição.
Onde assistir Freiburg x Bayern Munique
- Competição: Bundesliga (Temporada regular)
- 📅 Data: 25 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Europa-Park Stadion, Freiburg im Breisgau
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Freiburg
Técnico: J. Schuster
M. Backhaus; J. Makengo, M. Rosenfelder, M. Ginter e L. Kübler; Y. Engelhardt, M. Eggestein e V. Grifo; Y. Suzuki, N. Beste e I. Matanović.
Bayern Munique
Técnico: V. Kompany
M. Neuer; J. Stanišić, Kim Min-Jae, D. Upamecano e A. Davies; K. Laimer, T. Bischof e A. Pavlović; I. Saibari, S. Gnabry e H. Kane.
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