Filipe Luís vira assunto na Europa após vitória do Monaco: 'Não precisa'
Equipe francesa chegou aos seis pontos na competição europeia
O Monaco venceu o Freiburg por 3 a 0 nesta quinta-feira (22), no Stade Louis-II, em Mônaco, pela segunda rodada da fase de liga da UEFA Conference League 2026/2027. Com um golaço de Brunner e outros gols de Camara e Ansu Fati, a equipe comandada por Filipe Luís conquistou mais três pontos no torneio. Apesar da pressão dos alemães na segunda etapa, o time francês conseguiu manter a vantagem e confirmou mais um resultado positivo sob o comando do treinador brasileiro.
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A nova vitória de Filipe Luís à frente do Monaco repercutiu entre torcedores europeus nas redes sociais. O desempenho da equipe e o resultado expressivo diante do Freiburg chamaram a atenção dos internautas, que comentaram o momento do treinador brasileiro no futebol europeu.
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Veja a repercussão:
Tradução: E o Filipe Luis. É verdade, vejo poucos treinadores que pareciam tão perfeitos para enquadrá-lo.
Tradução: Boa vitória do Mônaco de Filipe Luís contra o Freiburg, que costuma ser bem durinho...
Tradução: É um jovem com personalidade e que se deixa levar pelas emoções. Não precisa ser um gênio para entender que a celebração dele não tinha o objetivo de ofender, mas apenas de provocar. Ele ainda está aprendendo, mas Filipe Luís parece ser um treinador perfeito para guiá-lo.
Tradução: Grande jogo da equipe, bela reação após o jogo sem graça do Lorient contra um time forte
Um belo primeiro tempo no jogo, costas arredondadas no segundo, escolha vencedora de Filipe Luís
Camara, dizer que quase o largaram por 55M… Depois Brunner continua a estar nas nuvens
Tradução: Que pedaço de treinador é o Filipe Luís, ele melhora todos os jogadores, mas o que ele está fazendo com o Paris Brunner é tremendo.
Um jogador que era ponta ele transformou em centroavante, ele só tem 20 anos e já leva 8 gols em 9 jogos, é um jogadorazo.
Tradução: Por que sempre começamos os segundos tempos na defensiva? O que o Filipe Luís está dizendo durante os intervalos?
Tradução: Já avisamos no @playfutbol há algumas semanas, e em uma jornada e meia, Paris Brunner leva 2G e 1A para o Mônaco de Filipe Luís. Se o conjunto monegasco é um dos favoritos desta competição, é em parte graças a este monstro que não para de crescer.
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