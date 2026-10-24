Uruguai divulga pré-lista com trios de Flamengo e Palmeiras
Seleção uruguaia relaciona 42 jogadores para jogos entre 9 e 17 de novembro, com oito atletas do Brasileirão
O Uruguai anunciou uma pré-lista de 42 jogadores para a última data Fifa do ano, marcada entre 9 e 17 de novembro, incluindo oito atletas que atuam no Brasileirão. Palmeiras e Flamengo são os clubes com maior número de convocados, com três representantes cada.
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Palmeiras terá Joaquín Piquerez, Alexander Barboza e Emiliano Martínez na pré-lista uruguaia, enquanto o Flamengo contará com Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta e Nico De La Cruz. Além desses, o Fluminense terá Agustín Canobbio convocado, e o Coritiba terá Nicolás Fonseca entre os relacionados.
A convocação reforça a presença significativa de jogadores do Brasileirão na seleção uruguaia para os compromissos internacionais da última janela do ano. A lista preliminar reúne atletas que poderão ser chamados para os jogos oficiais que ocorrerão em novembro.
A lista final dos convocados para os jogos da data Fifa será divulgada próximo ao início dos compromissos, entre 9 e 17 de novembro.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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