Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Uruguai divulga pré-lista com trios de Flamengo e Palmeiras

Seleção uruguaia relaciona 42 jogadores para jogos entre 9 e 17 de novembro, com oito atletas do Brasileirão

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
24/10/2026 13:46
Favorite o Lance! no Google
Piquerez celebra gol no triunfo do Palmeiras sobre o Athletico
Piquerez celebra gol no triunfo do Palmeiras sobre o Athletico (Foto: Divulgação)

O Uruguai anunciou uma pré-lista de 42 jogadores para a última data Fifa do ano, marcada entre 9 e 17 de novembro, incluindo oito atletas que atuam no Brasileirão. Palmeiras e Flamengo são os clubes com maior número de convocados, com três representantes cada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Palmeiras terá Joaquín Piquerez, Alexander Barboza e Emiliano Martínez na pré-lista uruguaia, enquanto o Flamengo contará com Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta e Nico De La Cruz. Além desses, o Fluminense terá Agustín Canobbio convocado, e o Coritiba terá Nicolás Fonseca entre os relacionados.

continua após a publicidade
Alexander Barboza celebra o primeiro gol do Palmeiras sobre o Corinthians
Alexander Barboza celebra o primeiro gol do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A convocação reforça a presença significativa de jogadores do Brasileirão na seleção uruguaia para os compromissos internacionais da última janela do ano. A lista preliminar reúne atletas que poderão ser chamados para os jogos oficiais que ocorrerão em novembro.

A lista final dos convocados para os jogos da data Fifa será divulgada próximo ao início dos compromissos, entre 9 e 17 de novembro.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
JP Chermon, camisa 2 do Sharjah FC, dos Emirados Árabes

Futebol Internacional

Ex-Santos é titular e ajuda equipe em classificação nos Emirados Árabes

Há 1 minuto
Gabriel Magalhães lamentando pênalti perdido em final contra o PSG.

Futebol Internacional

Gabriel Magalhães bate joelho no gramado em jogo do Arsenal e assusta

Há 29 minutos
Kauã Pavuna com taças na Gávea, sede do Flamengo

Flamengo

Flamengo estreia na Messi Cup, neste domingo, com desfalques

Há 1 hora
Bundesliga 2026/2027 - Freiburg x Bayern Munique

Onde Assistir

Freiburg x Bayern Munique: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Cristiano Ronaldo no Manchester United

Futebol Internacional

Cristiano Ronaldo lidera votação pela maior Bola de Ouro

Há 2 horas
Vinicius Júnior conduzindo a bola contra a Roma na Champions League

Real Madrid

Vinicius Júnior, do Real Madrid, joga contra o Barcelona no El Clásico?

Há 6 horas
Mais LANCE!
Dois jogadores disputam a bola em campo; um veste uniforme laranja com o número 16, o outro branco com detalhes azuis.

Rikelme celebra classificação do Shabab Al Ahli em clássico e projeta sequência da temporada

Ronaldo Fenômeno em ação pelo Real Madrid

Relembre os únicos brasileiros a defender Barcelona e Real Madrid

Jogador do Palmeiras Dribla o Jogador de Braga durante o Jogo Palmeras x Braga.

Inteligência artificial crava placar em Palmeiras x RB Bragantino no Brasileirão

Atlético-MG x Boca Juniors - final da Sul-Americana

Atlético-MG x Boca Juniors: ingressos, data, horário e local da final da Sul-Americana

Lançamento da nova coleção do Santos em homenagem a Pelé

Santos lança linha de moda em homenagem e inspirada em Pelé; veja fotos

Ronaldo, Apelidado de R10, Em Partida do Internacional.

Clube da Itália anuncia volta de Ronaldinho aos gramados: 'O retorno é real'

Bernard e Reinier comemorando gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Imprensa argentina destaca forças do Atlético e aponta perigos para o Boca Juniors

Jogadores do Barcelona comemoram gol marcado sobre o Galatasaray, pela Champions League

Fermín López critica discurso do Real Madrid antes do El Clásico

Jogador de futebol em uniforme amarelo corre com a bola em estádio lotado, com o lema RUMO A 1000 e 982 GOLS.

Cristiano Ronaldo está a 18 gols dos mil: quando o craque pode alcançar a marca histórica?

Raphael Veiga durante partida entre Palmeiras e Vitoria

Raphael Veiga passará por cirurgia e realizará tratamento no Palmeiras

Endrick com o prêmio de melhor jogador da partida entre Roma e Real Madrid

Endrick segue com futuro incerto no Real Madrid e gigante italiano é opção

Cristiano Ronaldo e companheiros comemoram vitória do Al-Nassr no Sauditão

Al Faisaly 1 x 3 Al-Nassr: veja melhores momentos do Campeonato Saudita

Kompany Bayern Flamengo Mundial

Técnico do Bayern, Vincent Kompany desmaia durante treino e é hospitalizado