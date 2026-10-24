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Gabriel Magalhães bate joelho no gramado em jogo do Arsenal e assusta

Zagueiro se recupera do susto, retorna ao jogo e marca o segundo gol dos Gunners contra o Everton

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
24/10/2026 13:52
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Gabriel Magalhães lamentando pênalti perdido em final contra o PSG.
Brasileiro Gabriel Magalhães em ação pelo Arsenal durante final da Champions League 2026 contra o PSG. (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Gabriel Magalhães sofreu um forte impacto no joelho durante o confronto entre Arsenal e Everton pelo Campeonato Inglês, nesta sexta-feira, em Londres. Apesar do susto, o defensor recebeu atendimento, voltou ao jogo e anotou o segundo gol da equipe.

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No início do segundo tempo, com o Arsenal liderando por 1 a 0, Gabriel Magalhães caiu ao gramado após um corte na grande área e bateu o joelho com violência. O brasileiro permaneceu caído por alguns instantes, recebeu atendimento médico e chegou a levar a mão à virilha durante o atendimento, o que gerou preocupação entre torcedores e equipe.

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Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães comemorando gol pelo Arsenal
Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães comemorando gol pelo Arsenal (Foto: Reprodução)

Após o atendimento, o zagueiro retornou normalmente à partida, demonstrando que o incidente não passou de um susto. Aos 23 minutos da etapa final, ele aproveitou um cruzamento do compatriota Bruno Guimarães, que havia acabado de entrar em campo, para marcar de cabeça o segundo gol do Arsenal.

O jogo ocorreu em Londres, menos de uma semana antes da convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Japão e Singapura, que será anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti no dia 29.

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O Arsenal segue na disputa do Campeonato Inglês e volta a campo na próxima rodada para manter a boa fase, enquanto Gabriel Magalhães aguarda a definição de sua convocação para a seleção brasileira.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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