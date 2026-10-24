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Veja gols em Internacional x Botafogo: Juninho amplia

Partida acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 17:17
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Internacional x Botafogo no Brasileirão, duelando pela bola entre camisa vermelha e listras preto e branco.
Internacional x Botafogo pelo returno do Brasileirão (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Internacional e Botafogo estão se enfrentando pela 32ª rodada do Brasileirão Série A, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Matheus Bahia foi quem abriu o placar na partida, aos 32', para o Internacional, e Juninho ampliou 10 minutos depois. Veja os gols:

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Bruno Gomes, do Internacional, finaliza chute em duelo com o Botafogo.Bruno Gomes finaliza no duelo entre Internacional e Botafogo
Bruno Gomes finaliza no duelo entre Internacional e Botafogo (Foto: Divulgação / Flickr Internacional)

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Sobre Internacional x Botafogo

O Glorioso chega ao duelo em momento melhor, após bater a Chapecoense por 2 a 0 e perto do "número mágico". Um triunfo fora de casa sobre o Colorado deixará o Alvinegro com 42 pontos, em situação favorável na reta final para chegar aos sonhados 45 e garantir a permanência na elite.

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O Inter, por sua vez, vai a campo pressionado. A equipe vem de derrota para o Mirassol, também por 2 a 0, e abre a zona de rebaixamento do Brasileirão na 17ª colocação. O Beira-Rio deve estar lotado para empurrar a equipe gaúcha em mais uma decisão nos pontos corridos.

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x Botafogo
🏆 Brasileirão - 32ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 24 de outubro de 2026, 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo.
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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