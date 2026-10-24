Veja gols em Internacional x Botafogo: Juninho amplia
Partida acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Internacional e Botafogo estão se enfrentando pela 32ª rodada do Brasileirão Série A, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Matheus Bahia foi quem abriu o placar na partida, aos 32', para o Internacional, e Juninho ampliou 10 minutos depois. Veja os gols:
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Sobre Internacional x Botafogo
O Glorioso chega ao duelo em momento melhor, após bater a Chapecoense por 2 a 0 e perto do "número mágico". Um triunfo fora de casa sobre o Colorado deixará o Alvinegro com 42 pontos, em situação favorável na reta final para chegar aos sonhados 45 e garantir a permanência na elite.
O Inter, por sua vez, vai a campo pressionado. A equipe vem de derrota para o Mirassol, também por 2 a 0, e abre a zona de rebaixamento do Brasileirão na 17ª colocação. O Beira-Rio deve estar lotado para empurrar a equipe gaúcha em mais uma decisão nos pontos corridos.
✅ FICHA TÉCNICA
Internacional x Botafogo
🏆 Brasileirão - 32ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 24 de outubro de 2026, 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo.
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
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