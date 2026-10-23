Estrangeiros reagem à atuação de Rayan após goleada: 'É claro'

O Bournemouth venceu o Milan por 3 a 0 nesta quinta-feira (22), no Vitality Stadium, na Inglaterra, pela terceira rodada da fase de liga da Europa League. Com o resultado, a equipe inglesa chegou a três vitórias em três jogos e manteve os 100% de aproveitamento na competição. Apesar do placar elástico, um dos destaques nos minutos finais foi o brasileiro Rayan, que quase marcou após entrar na segunda etapa.

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Nas redes sociais, torcedores europeus repercutiram a participação do jovem atacante brasileiro, que ficou perto de balançar as redes pela terceira vez em três partidas na Europa League. Rayan recebeu uma oportunidade diante do goleiro Lorenzo Torriani, mas parou em uma grande defesa do reserva do Milan. A atuação do jogador da Seleção Brasileira chamou a atenção dos internautas durante a vitória expressiva do Bournemouth.

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Veja a repercussão:

Tradução: Rayan é um jogador simplesmente fenomenal.

Tradução: O Rayan é um brutamonte!!

Tradução: Foi a primeira vez que eu vi aquele jovem Rayan parecer que é do Brasil

Tradução: Rayan está em campo agora e tem se saído bem na Europa até agora

Tradução: Rayan foi tão impressionante na WC, fiquei surpreso que ele ainda esteja jogando no Bournemouth.

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