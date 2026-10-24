Vinicius Júnior, do Real Madrid, joga contra o Barcelona no El Clásico?
Jogador esteve em campo na Champions League
O Real Madrid visita o Barcelona neste domingo (25) em jogo válido pelo Campeonato Espanhol e contará com alguns desfalques. O principal deles é Vinicius Júnior, que cumpre punição de quatro partidas após incidente na partida contra o Villarreal. O atleta recebeu o cartão vermelho por ter puxado o cabelo de Nathan Saliba antes de ter seu gol anulado, após a revisão do VAR confirmar a falta do brasileiro no início da jogada.
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Com a sanção, Vini Jr já cumpriu o primeiro jogo de suspensão contra o Sevilla e desfalcará o Real Madrid nos compromissos diante de Barcelona, Racing Santander e Valencia. Por outro lado, o camisa 7, que já atuou no confronto contra o RB Leipzig, segue à disposição para defender a equipe na Champions League diante do AEK Atenas antes da pausa para a Data Fifa.
Saiba mais detalhes da punição de Vinicius Júnior
No relatório sobre a punição de Vini Jr, o colegiado responsável por aplicar a sanção afirmou que o atleta seria suspenso por dois jogos por conduta violenta fora de jogo e outras duas partidas por conta dos protestos e reclamações contra a equipe de arbitragem.
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No Campeonato Espanhol, Vini Jr só voltará a atuar após a parada da Data Fifa de novembro e estará apto para retornar diante do Celta de Vigo, no fim do próximo mês. O atleta busca reencontrar sua melhor versão sob comando de José Mourinho e recuperar a boa fase da metade final da última temporada.
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