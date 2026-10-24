O Santos, em parceria com a Umbro e a Pelé Brand, apresentou nesta sexta-feira (23) o primeiro lançamento da coleção "O Nome Além do Tempo". Desenvolvida para atuar no segmento de moda e lifestyle, a linha celebra o legado do Rei do Futebol na data em que o craque completaria 86 anos e amplia a parceria comercial entre as marcas para além do vestuário esportivo tradicional.

A coleção tem como base estética as décadas de 1960 e 1970, período em que o Peixe rodou o mundo em excursões internacionais por cidades como Paris, Nova York e Milão. Na época, a postura dos atletas fora de campo e os trajes de alfaiataria utilizados nas viagens construíram uma imagem marcante, agora adaptada para a moda urbana contemporânea.

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Entre as peças criadas para o lançamento estão sobretudo, blusão, calça de alfaiataria esportiva, uma jersey com tecido premium e camisetas casuais com elementos gráficos que remetem à história do camisa 10 e do clube alvinegro.

Para Marcelo Teixeira, presidente do Santos, a coleção simboliza o alcance global da história alvinegra ao lado de parceiros consolidados no mercado:

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— A nova coleção do Santos FC é consequência de uma grande parceria com Pelé Brand, NR Sports e Umbro. É histórica e tem como mote principal o Rei do Futebol. Sua linha de concepção contempla os mais variados modelos, do simples elegante ao formal, com as marcas consagradas mundialmente. É a valorização de um clube, de um atleta e de empresas que têm o esporte na sua essência. Independentemente da peça ou da ocasião, vestir um dos itens da coleção será um orgulho que nem todos podem ter. Parabéns Santos FC, Umbro, NR Sports e Pelé Brand. O Rei é imortal! — declarou o mandatário.

Estratégia de negócios e novas ativações

O novo lançamento faz parte de um plano de longo prazo iniciado em abril deste ano. Na ocasião, o Alvinegro substituiu o logotipo convencional da fornecedora pela silhueta do soco no ar de Pelé nos uniformes de jogo, ação alinhada ao reposicionamento internacional da Pelé Brand.

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Já no início de outubro, as empresas colocaram no mercado uma série limitada de camisas de jogo com 1.091 unidades numeradas, em alusão ao total de gols marcados pelo ex-jogador pelo Peixe. Agora, o foco migra para o mercado da moda com novos lançamentos previstos para os próximos meses. As próximas coleções serão inspiradas no conceito dos "Três Corações de Pelé", divididas entre as temáticas: Futebol, Santos FC e Brasil.

Diretor da Umbro no Brasil, Eduardo Dal Pogetto destacou a estratégia de conectar a tradição do futebol com o mercado cultural:

— Pelé e o Santos ajudaram a construir uma das histórias mais importantes do futebol mundial, mas essa influência nunca ficou restrita aos gramados. Existe uma estética muito marcante naquela época, na forma como o time se apresentava e representava o Brasil pelo mundo. Resgatar essas referências e transformá-las em uma coleção de moda é uma maneira de mostrar como o futebol também constrói cultura e estilo. Para a Umbro, é uma oportunidade de explorar novas possibilidades criativas sem perder a conexão com a nossa essência — explicou o executivo.

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A condução do negócio é dividida com a NR Sports, gestora dos ativos de imagem e marcas ligados a Pelé. Neymar da Silva Santos, presidente da empresa, reforçou o objetivo de expandir o alcance comercial para novos públicos:

— "O Nome Além do Tempo" traduz o que queremos construir com a Pelé Brand: uma marca que carrega um legado mundial, mas que continua olhando para o futuro. Escolhemos a Umbro e o Santos FC como parceiros para esse grande projeto porque são instituições que têm uma história legítima com o futebol e, assim como Pelé, transcendem o esporte. Essa colaboração representa um passo importante para ampliar a presença da Pelé Brand, conectando sua história a novos territórios, como a moda, o lifestyle e a cultura, e aproximando novas gerações desse legado. Mais do que uma coleção, é o início de um movimento que busca manter a marca viva, relevante e conectada com diferentes públicos e gerações — analisou.

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Onde comprar e valores de operação

As vendas das peças do primeiro drop foram abertas nesta sexta-feira (23), às 20h, no e-commerce oficial da Santos Store.

A partir deste sábado (24), os produtos também passam a ser comercializados no site e no aplicativo oficial da Umbro Brasil, além das lojas físicas da rede Santos Store.

Veja fotos da coleção

Lançamento da nova coleção do Santos em homenagem a Pelé - (Foto: divulgação)

Lançamento da nova coleção do Santos em homenagem a Pelé - (Foto: divulgação)