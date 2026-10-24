Flamengo estreia na Messi Cup, neste domingo, com desfalques

O Flamengo estreia na Messi Cup neste domingo (25), às 17h30 (de Brasília), contra o Cornellá, da Espanha. A competição foi idealizada por Lionel Messi, astro do Inter Miami.

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O torneio reúne 16 clubes divididos em quatro grupos e acontece entre 25 de outubro e 1º de novembro. O Flamengo integra o Grupo D ao lado de Manchester City, Boca Juniors e Cornellá.

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A equipe rubro-negra chega à competição sem dois de seus principais nomes da base. Valmir Ribeiro, zagueiro de 15 anos, e Kauã Souza, o Pavuna, também de 15 anos e apontado como grande sensação da geração, foram convocados pela Seleção Brasileira da categoria e não estarão disponíveis. Davi Moura, filho do ex-jogador Diego Ribas, também ficou de fora; ele se lesionou muscularmente e foi cortado.

Kauã Pavuna em comemoração pela Seleção Brasileira Sub-15 (Foto: Arquivo pessoal)

Quem joga pelo Flamengo

Outros nomes de destaque da base rubro-negra confirmam presença. Moraes, artilheiro da conquista sub-15 na Holanda contra o Ajax em junho, com cinco gols marcados, está no grupo. Matheus Eduardo, que balançou as redes três vezes na mesma campanha, também tem presença garantida.

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Os jogos têm duração de 30 minutos cada tempo, sem prorrogação em empates, com decisão imediata nos pênaltis. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata da Copa Ouro. As equipes eliminadas na fase de grupos disputam a Copa Prata, o torneio de consolação. A final da Copa Ouro terá dois tempos de 35 minutos, também sem prorrogação.

A primeira rodada começa com Independiente del Valle x Inter Miami. Antes do duelo do Flamengo, o Palmeiras enfrenta o Barcelona às 16h (de Brasília). O jogo dos rubro-negros, às 17h30, tem transmissão pelo plano premium do Disney + e no canal oficial da ESPN no YouTube.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.