Flamengo estreia na Messi Cup, neste domingo, com desfalques
Rubro-negro disputa torneio internacional sub-15 na Flórida sem dois destaques da base; Palmeiras também participa
O Flamengo estreia na Messi Cup neste domingo (25), às 17h30 (de Brasília), contra o Cornellá, da Espanha. A competição foi idealizada por Lionel Messi, astro do Inter Miami.
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O torneio reúne 16 clubes divididos em quatro grupos e acontece entre 25 de outubro e 1º de novembro. O Flamengo integra o Grupo D ao lado de Manchester City, Boca Juniors e Cornellá.
A equipe rubro-negra chega à competição sem dois de seus principais nomes da base. Valmir Ribeiro, zagueiro de 15 anos, e Kauã Souza, o Pavuna, também de 15 anos e apontado como grande sensação da geração, foram convocados pela Seleção Brasileira da categoria e não estarão disponíveis. Davi Moura, filho do ex-jogador Diego Ribas, também ficou de fora; ele se lesionou muscularmente e foi cortado.
Quem joga pelo Flamengo
Outros nomes de destaque da base rubro-negra confirmam presença. Moraes, artilheiro da conquista sub-15 na Holanda contra o Ajax em junho, com cinco gols marcados, está no grupo. Matheus Eduardo, que balançou as redes três vezes na mesma campanha, também tem presença garantida.
Os jogos têm duração de 30 minutos cada tempo, sem prorrogação em empates, com decisão imediata nos pênaltis. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata da Copa Ouro. As equipes eliminadas na fase de grupos disputam a Copa Prata, o torneio de consolação. A final da Copa Ouro terá dois tempos de 35 minutos, também sem prorrogação.
A primeira rodada começa com Independiente del Valle x Inter Miami. Antes do duelo do Flamengo, o Palmeiras enfrenta o Barcelona às 16h (de Brasília). O jogo dos rubro-negros, às 17h30, tem transmissão pelo plano premium do Disney + e no canal oficial da ESPN no YouTube.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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