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Vini Jr sofre dura punição após ser expulso por puxar o cabelo de rival

Atacante desfalca o Real Madrid contra o Barcelona

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 15:16
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Árbitro apresenta cartão vermelho a Vini Jr no jogo entre Real Madrid e Villarreal
Árbitro apresenta cartão vermelho a Vini Jr no jogo entre Real Madrid e Villarreal (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Vini Jr foi punido com quatro jogos de suspensão após ter sido expulso na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, pela La Liga. O atleta recebeu o cartão vermelho por ter puxado o cabelo de Nathan Saliba antes de ter seu gol anulado após revisão do VAR e a marcação da falta do brasileiro no início da jogada.

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Com isso, Vini Jr desfalca o Real Madrid nos jogos contra Sevilla, Barcelona, Racing Santander e Valencia. No entanto, o camisa sete poderá atuar nos jogos da Champions League antes da pausa para a Data Fifa contra RB Leipzig e AEK Atenas.

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No relatório sobre a punição de Vini Jr, o colegiado responsável por aplicar a sanção afirmou que o atleta seria suspenso por dois jogos por conduta violenta fora de jogo e outras duas partidas por conta dos protestos e reclamações contra a equipe de arbitragem.

No Campeonato Espanhol, Vini Jr só voltará a atuar após a parada da Data Fifa de novembro e estará apto para retornar diante do Celta de Vigo, no fim do próximo mês. O atleta busca reencontrar sua melhor versão sob comando de José Mourinho e recuperar a boa fase da metade final da última temporada.

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Vinicius Jr é expulso do Real Madrid no jogo com o Villarreal
Vinicius Jr é expulso do Real Madrid no jogo com o Villarreal (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
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