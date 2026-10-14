Vini Jr sofre dura punição após ser expulso por puxar o cabelo de rival
Atacante desfalca o Real Madrid contra o Barcelona
Vini Jr foi punido com quatro jogos de suspensão após ter sido expulso na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, pela La Liga. O atleta recebeu o cartão vermelho por ter puxado o cabelo de Nathan Saliba antes de ter seu gol anulado após revisão do VAR e a marcação da falta do brasileiro no início da jogada.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Com isso, Vini Jr desfalca o Real Madrid nos jogos contra Sevilla, Barcelona, Racing Santander e Valencia. No entanto, o camisa sete poderá atuar nos jogos da Champions League antes da pausa para a Data Fifa contra RB Leipzig e AEK Atenas.
No relatório sobre a punição de Vini Jr, o colegiado responsável por aplicar a sanção afirmou que o atleta seria suspenso por dois jogos por conduta violenta fora de jogo e outras duas partidas por conta dos protestos e reclamações contra a equipe de arbitragem.
No Campeonato Espanhol, Vini Jr só voltará a atuar após a parada da Data Fifa de novembro e estará apto para retornar diante do Celta de Vigo, no fim do próximo mês. O atleta busca reencontrar sua melhor versão sob comando de José Mourinho e recuperar a boa fase da metade final da última temporada.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Barcola desencanta, e Liverpool vence o LASK na ChampionsHá 28 minutos
Fora de Campo
Jornalista detona atitude de rivais para Vasco x Boca: 'Escárnio'Há 3 horas
Fora de Campo
Vascaíno, Richarlison comemora vitória sobre o Boca JuniorsHá 3 horas
Onde Assistir
Linz x Liverpool: onde assistir, horário e escalaçõesHá 3 horas
Onde Assistir
Manchester City x PSG: onde assistir, horário e escalaçõesHá 3 horas
Futebol Internacional
Yamal provoca rival após ser cutucado em Galatasaray x BarcelonaHá 3 horas
Mais LANCE!