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Inteligência artificial crava placar em Palmeiras x RB Bragantino no Brasileirão

Equipes se enfrentam no Nubank Parque

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 06:40
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Jogador do Palmeiras Dribla o Jogador de Braga durante o Jogo Palmeras x Braga.
Bragantino visita o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino neste sábado (24), às 18h30, no Nubank Parque, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou a partida. A equipe alviverde busca a vitória para seguir na cola do líder na briga pelo título, ocupando a segunda colocação, com 66 pontos, enquanto o time de Bragança Paulista tenta se firmar na zona de classificação para a Sul-Americana, figurando em décimo lugar, com 41 pontos.

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Veja a projeção da IA:

Na 32ª rodada do Brasileirão, no Nubank Parque, o Palmeiras deve impor volume de jogo desde os minutos iniciais, trabalhando a posse e explorando a bola parada para furar a marcação adversária. O Red Bull Bragantino, por sua vez, apostará na intensidade no meio-campo e na transição rápida pelos lados para surpreender em contra-ataques. No entanto, a força coletiva e a eficiência ofensiva da equipe alviverde diante de sua torcida tendem a prevalecer, construindo uma vitória do Palmeiras por 2 a 1.

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Flaco López e Ramon Sosa, do Palmeiras celebram no campo, braços erguidos.
Palmeiras se classificou para a final da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Como chegam as equipes?

O Palmeiras vem de uma classificação para a final da Copa Libertadores, ao passar pelo Fluminense nesta semana. No Brasileirão, venceu o Athletico-PR na última rodada por 2 a 0. Já o RB Bragantino empatou com o Remo por 1 a 1.

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Onde assistir

  • Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  • 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Arena Barueri, Barueri, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 18h30
Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri, São Paulo
Rodada: 32
Fase: Temporada regular

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