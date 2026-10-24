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Relembre os únicos brasileiros a defender Barcelona e Real Madrid

Reviva as tarjetórias de Evaristo de Macedo e Ronaldo Fenômeno na Espanha

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 07:00
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Ronaldo Fenômeno em ação pelo Real Madrid
Ronaldo Fenômeno em ação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação)

Às vésperas de mais um El Classico, neste domingo (25) às 17h (Brasília), as trajetórias de Evaristo de Macedo e Ronaldo ajudam a resgatar um capítulo particular da rivalidade entre Barcelona e Real Madrid. Os dois brasileiros vestiram as camisas dos maiores rivais do futebol espanhol, conquistaram títulos e deixaram suas marcas em diferentes gerações.

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Evaristo de Macedo fez história nos dois clubes

Revelado pelo Madureira e com passagem marcante pelo Flamengo, Evaristo de Macedo chegou ao Barcelona em 1957, após chamar a atenção do clube catalão por suas atuações no futebol brasileiro. Com habilidade, velocidade e faro de gol, o atacante rapidamente conquistou espaço na equipe e se tornou um dos principais nomes do elenco durante sua passagem, entre 1957 e 1962.

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Em cinco temporadas, Evaristo marcou 105 gols em 151 partidas oficiais pelo Barcelona. No período, conquistou dois títulos de LALIGA (1958/59 e 1959/60), uma Copa do Rei (1958/59) e duas Copas das Cidades com Feiras (1957/58 e 1959/60).

Em 1962, Evaristo transferiu-se para o Real Madrid. Pelo clube madrilenho, disputou 19 partidas oficiais e marcou cinco gols. Mesmo com uma passagem mais curta, integrou os elencos campeões da LALIGA nas temporadas 1962/63 e 1963/64, tornando-se um dos brasileiros a defender os dois rivais e conquistar títulos nacionais por ambos.

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Ronaldo brilhou no Barcelona e conquistou títulos pelo Real Madrid

Revelado pelo Cruzeiro, Ronaldo Nazário ganhou projeção internacional no PSV Eindhoven, da Holanda, antes de chegar ao FC Barcelona em 1996, aos 19 anos. Sob o comando do técnico inglês Bobby Robson, o atacante teve uma temporada de destaque e marcou 47 gols em 49 partidas oficiais. No período, conquistou a Recopa Europeia, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, além de terminar a LALIGA como artilheiro, com 34 gols em 37 jogos.

Seu desempenho naquela temporada contribuiu para que fosse eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1996 e 1997, além de conquistar a Bola de Ouro em 1997.

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Após deixar o FC Barcelona em 1997 para defender a Inter de Milão, Ronaldo enfrentou um período marcado por graves lesões. Em 2002, depois de conquistar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, retornou à Espanha para jogar pelo Real Madrid e integrou o elenco dos chamados Galácticos.

Em cinco temporadas, marcou 104 gols em 177 partidas oficiais e conquistou dois títulos da LALIGA (2002/03 e 2006/07), a Copa Intercontinental de 2002 e a Supercopa da Espanha de 2003. Na temporada 2003/04, terminou novamente a LALIGA como artilheiro.

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