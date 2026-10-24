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Ex-Santos é titular e ajuda equipe em classificação nos Emirados Árabes

Jogador de 20 anos busca espaço no novo clube

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 14:21
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JP Chermon, camisa 2 do Sharjah FC, dos Emirados Árabes
JP Chermont, camisa 2 do Sharjah FC, dos Emirados Árabes (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O lateral-direito JP Chermont teve grande atuação na vitória por 1 a 0 do Sharjah FC sobre o Al-Orooba, neste sábado (24), em seu primeiro jogo como titular, e ajudou a equipe a se classificar para as quartas de final da Copa dos Presidentes, uma das principais competições dos Emirados Árabes. O defensor, cria do Santos, vai se firmando no novo clube.

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Na sua estreia pelo Sharjah, há duas semanas, JP Chermont entrou no segundo tempo da partida em que o time empatou sem gols com o Jazira Abu Dhabi, pela League Cup. Ainda em fase de adaptação, depois de uma passagem por empréstimo pelo Coritiba, ele começa a buscar espaço sob o comando do técnico português José Morais.

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Dono da camisa 2 neste sábado, ele viu o companheiro Cheickna Doumbia, atacante de Mali, abrir o placar para o Sharjah logo aos 13 minutos de jogo. JP Chermont diz que a equipe soube administrar bem o resultado, ainda criou outras boas chances para ampliar e que a classificação às quartas foi uma das metas alcançadas pelo clube na temporada.

JP Chermont, ex-Santos, atualmente no Sharjah FC
JP Chermont, ex-Santos, atualmente no Sharjah FC (Foto: Divulgação/Sharjah FC)

— Primeiramente, estou muito feliz por ter iniciado a partida como titular. Que seja apenas o começo de uma caminhada de sucesso aqui. Quanto ao jogo, soubemos nos impor durante todo o tempo e o placar não diz o que foi a partida. O mais importante é que avançamos na competição, o que nos dá ainda mais motivação para seguirmos fortes na nossa liga nacional — disse.

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JP Chermont se refere ao Campeonato Emiradense, em que o Sharjah se encontra em sexto lugar, com 12 pontos, mas na cola do líder Jazira Abu Dhabi, que tem 14. O time volta a campo no próximo domingo (1/11), justamente pela principal competição do país, quando recebe o Al Nasr Dubai.

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