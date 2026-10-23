Imprensa argentina destaca forças do Atlético e aponta perigos para o Boca Juniors
Galo enfrenta o Boca na final da Sul-Americana
A decisão da Copa Sul-Americana entre Atlético e Boca Juniors já movimenta a imprensa argentina. Um dos principais jornais do país, o Olé, destacou o time alvinegro em uma publicação que analisa os principais jogadores da equipe mineira e os perigos que podem representar para os argentinos na disputa pelo título continental.
Na publicação, o veículo apontou Bernard, Reinier, Tomás Cuello e Gabriel Delfim como nomes para ficar de olho no Atlético. O jornal destacou as características dos jogadores e relembrou momentos importantes de cada um na campanha alvinegra na Sul-Americana.
Bernard
Bernard aparece como um dos principais nomes ofensivos do Atlético e foi destacado pelo Olé por sua participação decisiva na competição. Antes do confronto de volta contra o Montevideo City Torque, o atacante já havia marcado cinco gols na Sul-Americana, com tentos na fase de grupos, nas quartas de final e no jogo de ida da semifinal.
Reinier
O jornal também destacou a importância de Reinier para o time mineiro. Após uma passagem pelo futebol europeu, o meia-atacante encontrou espaço no Atlético e se tornou uma peça importante no setor ofensivo. O Olé relembrou os dois gols marcados na decisão por pênaltis contra o Santos, nas quartas de final, além do gol anotado na partida de ida contra o City Torque.
A mobilidade e as infiltrações na área foram apontadas como características que dão ao Atlético uma alternativa ofensiva a partir do meio-campo.
Tomás Cuello
Outro jogador citado foi o argentino Tomás Cuello, ex-Atlético Tucumán. O veículo ressaltou o talento ofensivo do atacante pelos lados do campo e lembrou os gols marcados nas oitavas de final e no jogo de volta contra o Santos, pela Sul-Americana.
Gabriel Delfim
No gol, Gabriel Delfim também ganhou destaque. O goleiro assumiu a posição após a lesão de Éverson, que sofreu uma fratura no pé no fim de agosto, e teve atuações importantes na campanha continental.
O Olé ressaltou as defesas do jovem goleiro nos dois jogos da semifinal contra o City Torque e também relembrou sua atuação decisiva diante do Santos, quando defendeu três cobranças na disputa por pênaltis que garantiu a classificação atleticana.
Final da Copa Sul-Americana entre Atlético e Boca Juniors
Atlético e Boca Juniors vão disputar o título da Copa Sul-Americana no dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
O Galo garantiu a classificação após eliminar o Montevideo City Torque por 3 a 2 no placar agregado. Depois de vencer por 3 a 0 na Arena MRV, a equipe foi derrotada por 2 a 0 no Uruguai, mas confirmou a vaga na decisão.
Já o Boca Juniors avançou após eliminar o Vasco. Depois de perder por 1 a 0 na Bombonera, a equipe argentina venceu por 3 a 1 no Maracanã e garantiu presença na final continental.
Atlético Mineiro
Atlético pode faturar bolada com título da Sul-Americana: veja os valoresHá 1 hora
Atlético Mineiro
De volta! Éverson é liberado do departamento médico do AtléticoHá 3 horas
Atlético Mineiro
Ex-Real Madrid aponta Atlético-MG como favorito na finalHá 5 horas
Atlético Mineiro
Atlético anuncia o GaloBank, banco digital voltado para a torcida alvinegraHá 5 horas
Atlético Mineiro
Prefeito colombiano faz promessa a Atlético-MG e Boca JuniorsHá 6 horas
Atlético Mineiro
Atlético monitora artilheiro de gigante da Série A do BrasileirãoHá 18 horas
Mais LANCE!