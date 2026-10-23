Imprensa argentina destaca forças do Atlético e aponta perigos para o Boca Juniors

A decisão da Copa Sul-Americana entre Atlético e Boca Juniors já movimenta a imprensa argentina. Um dos principais jornais do país, o Olé, destacou o time alvinegro em uma publicação que analisa os principais jogadores da equipe mineira e os perigos que podem representar para os argentinos na disputa pelo título continental.

Na publicação, o veículo apontou Bernard, Reinier, Tomás Cuello e Gabriel Delfim como nomes para ficar de olho no Atlético. O jornal destacou as características dos jogadores e relembrou momentos importantes de cada um na campanha alvinegra na Sul-Americana.

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Bernard

Bernard aparece como um dos principais nomes ofensivos do Atlético e foi destacado pelo Olé por sua participação decisiva na competição. Antes do confronto de volta contra o Montevideo City Torque, o atacante já havia marcado cinco gols na Sul-Americana, com tentos na fase de grupos, nas quartas de final e no jogo de ida da semifinal.

Reinier

O jornal também destacou a importância de Reinier para o time mineiro. Após uma passagem pelo futebol europeu, o meia-atacante encontrou espaço no Atlético e se tornou uma peça importante no setor ofensivo. O Olé relembrou os dois gols marcados na decisão por pênaltis contra o Santos, nas quartas de final, além do gol anotado na partida de ida contra o City Torque.

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A mobilidade e as infiltrações na área foram apontadas como características que dão ao Atlético uma alternativa ofensiva a partir do meio-campo.

Tomás Cuello

Outro jogador citado foi o argentino Tomás Cuello, ex-Atlético Tucumán. O veículo ressaltou o talento ofensivo do atacante pelos lados do campo e lembrou os gols marcados nas oitavas de final e no jogo de volta contra o Santos, pela Sul-Americana.

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Gabriel Delfim

No gol, Gabriel Delfim também ganhou destaque. O goleiro assumiu a posição após a lesão de Éverson, que sofreu uma fratura no pé no fim de agosto, e teve atuações importantes na campanha continental.

O Olé ressaltou as defesas do jovem goleiro nos dois jogos da semifinal contra o City Torque e também relembrou sua atuação decisiva diante do Santos, quando defendeu três cobranças na disputa por pênaltis que garantiu a classificação atleticana.

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Final da Copa Sul-Americana entre Atlético e Boca Juniors

Atlético e Boca Juniors vão disputar o título da Copa Sul-Americana no dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

O Galo garantiu a classificação após eliminar o Montevideo City Torque por 3 a 2 no placar agregado. Depois de vencer por 3 a 0 na Arena MRV, a equipe foi derrotada por 2 a 0 no Uruguai, mas confirmou a vaga na decisão.

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Já o Boca Juniors avançou após eliminar o Vasco. Depois de perder por 1 a 0 na Bombonera, a equipe argentina venceu por 3 a 1 no Maracanã e garantiu presença na final continental.