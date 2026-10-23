Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Imprensa argentina destaca forças do Atlético e aponta perigos para o Boca Juniors

Galo enfrenta o Boca na final da Sul-Americana

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
23/10/2026 16:32
Favorite o Lance! no Google
Bernard e Reinier comemorando gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bernard e Reinier comemorando gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
A decisão da Copa Sul-Americana entre Atlético e Boca Juniors já movimenta a imprensa argentina. Um dos principais jornais do país, o Olé, destacou o time alvinegro em uma publicação que analisa os principais jogadores da equipe mineira e os perigos que podem representar para os argentinos na disputa pelo título continental.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A decisão da Copa Sul-Americana entre Atlético e Boca Juniors já movimenta a imprensa argentina. Um dos principais jornais do país, o Olé, destacou o time alvinegro em uma publicação que analisa os principais jogadores da equipe mineira e os perigos que podem representar para os argentinos na disputa pelo título continental.

Na publicação, o veículo apontou Bernard, Reinier, Tomás Cuello e Gabriel Delfim como nomes para ficar de olho no Atlético. O jornal destacou as características dos jogadores e relembrou momentos importantes de cada um na campanha alvinegra na Sul-Americana.

continua após a publicidade

Bernard

Bernard aparece como um dos principais nomes ofensivos do Atlético e foi destacado pelo Olé por sua participação decisiva na competição. Antes do confronto de volta contra o Montevideo City Torque, o atacante já havia marcado cinco gols na Sul-Americana, com tentos na fase de grupos, nas quartas de final e no jogo de ida da semifinal.

Reinier

O jornal também destacou a importância de Reinier para o time mineiro. Após uma passagem pelo futebol europeu, o meia-atacante encontrou espaço no Atlético e se tornou uma peça importante no setor ofensivo. O Olé relembrou os dois gols marcados na decisão por pênaltis contra o Santos, nas quartas de final, além do gol anotado na partida de ida contra o City Torque.

continua após a publicidade

A mobilidade e as infiltrações na área foram apontadas como características que dão ao Atlético uma alternativa ofensiva a partir do meio-campo.

Tomás Cuello

Outro jogador citado foi o argentino Tomás Cuello, ex-Atlético Tucumán. O veículo ressaltou o talento ofensivo do atacante pelos lados do campo e lembrou os gols marcados nas oitavas de final e no jogo de volta contra o Santos, pela Sul-Americana.

continua após a publicidade

Gabriel Delfim

No gol, Gabriel Delfim também ganhou destaque. O goleiro assumiu a posição após a lesão de Éverson, que sofreu uma fratura no pé no fim de agosto, e teve atuações importantes na campanha continental.

O Olé ressaltou as defesas do jovem goleiro nos dois jogos da semifinal contra o City Torque e também relembrou sua atuação decisiva diante do Santos, quando defendeu três cobranças na disputa por pênaltis que garantiu a classificação atleticana.

continua após a publicidade

Final da Copa Sul-Americana entre Atlético e Boca Juniors

Atlético e Boca Juniors vão disputar o título da Copa Sul-Americana no dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

O Galo garantiu a classificação após eliminar o Montevideo City Torque por 3 a 2 no placar agregado. Depois de vencer por 3 a 0 na Arena MRV, a equipe foi derrotada por 2 a 0 no Uruguai, mas confirmou a vaga na decisão.

continua após a publicidade

Já o Boca Juniors avançou após eliminar o Vasco. Depois de perder por 1 a 0 na Bombonera, a equipe argentina venceu por 3 a 1 no Maracanã e garantiu presença na final continental.

Cuello comemora com a torcida o seu segundo gol no duelo entre Atlético e Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Foto: Pedro Souza / Atlético
Tudo sobre
Sugerida para você!
Camisa Atlético Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético pode faturar bolada com título da Sul-Americana: veja os valores

Há 1 hora
Éverson, goleiro, em treino de futebol, com luvas pretas, em posição defensiva no campo verde.

Atlético Mineiro

De volta! Éverson é liberado do departamento médico do Atlético

Há 3 horas
Lyanco x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Ex-Real Madrid aponta Atlético-MG como favorito na final

Há 5 horas
Galobank (reprodução Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético anuncia o GaloBank, banco digital voltado para a torcida alvinegra

Há 5 horas
Atlético x Boca (Fotos: Pedro Souza / Atlético e Pablo Porciuncula / AFP)

Atlético Mineiro

Prefeito colombiano faz promessa a Atlético-MG e Boca Juniors

Há 6 horas
Carlos Vinícius Grêmio Bragantino

Atlético Mineiro

Atlético monitora artilheiro de gigante da Série A do Brasileirão

Há 18 horas
Mais LANCE!
Carlos Patetuci, técnico da Seleção Sub-17

Seleção Sub-17 é convocada para a Copa do Mundo; veja lista

Camiseta do Atlético Mineiro da Nike, listras pretas e brancas com detalhes dourados, suspensa em estúdio.

Atlético-MG anuncia camisa vencedora do Manto da Massa; veja fotos

Jogador do Atlético tenta passar por dois defensores do Montevideo City Torque

TV argentina detona o Atlético-MG e vê Boca Juniors superior

Domínguez em City Torque x Atlético (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Opinião: Domínguez erra nas substituições e Atlético sofre susto desnecessário

Lyanco x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Lyanco celebra classificação mas faz alerta sobre atuação do Atlético

Domínguez em City Torque x Atlético (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Domínguez admite atuação abaixo do Atlético, mas exalta força do elenco: É lindo de se ver'

Elenco do Atlético-MG

Veja os gols da derrota do Atlético-MG para o City Torque na Sul-Americana

Atlético x Boca (Fotos: Pedro Souza / Atlético e Pablo Porciuncula / AFP)

Final definida! Atlético-MG e Boca Juniors vão disputar o título da Sul-Americana

Atlético x City Torque (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Atlético leva susto no fim, perde para o City Torque, mas vai à final da Sul-Americana

Camisa no centenário (Foto: Pedro Souza / Atlético)

AO VIVO: Acompanhe em tempo real Montevideo City Torque e Atlético-MG

Elenco do Atlético-MG perfilado

Como assistir City Torque x Atlético-MG na Sul-Americana pelo Disney+

Camisa no centenário (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Força máxima: Atlético está escalado para enfrentar o City Torque pela Sul-Americana

Camisa Atlético-MG

Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista