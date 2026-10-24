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McTominay e Balerdi fazem duelo particular no empate entre Napoli e Roma

Disputa de artilheiros marcou a disputa da partida neste sábado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 17:11
Atualizado há 1 minutos
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McTominay celebra primeiro gol marcado sobre o Cagliari, pelo Campeonato Italiano
McTominay celebra primeiro gol marcado sobre o Cagliari, pelo Campeonato Italiano

Napoli e Roma empataram em 3 a 3 nesta quarta-feira (24) no Stadio Diego Armando Maradona, em partida válida pela 8ª rodada da Serie A TIM 2026/2027. Frank Anguissa e Scott McTominay (duas vezes) marcaram para o Napoli, enquanto Matías Soulé e Leonardo Balerdi (duas vezes) anotaram para a Roma.

O jogo entre Napoli e Roma

A partida começou com chances para ambos os lados, com finalizações defendidas e oportunidades perdidas. Aos 27 minutos, Frank Anguissa abriu o placar para o Napoli em cobrança de bola parada. A Roma teve cartões amarelos com Bryan Cristante e Devyne Rensch, enquanto Rafa Marín do Napoli também foi advertido. O primeiro tempo terminou com o Napoli vencendo por 1 a 0.

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Logo no início da etapa final, Scott McTominay ampliou para o Napoli aos 47 minutos. A Roma reagiu com Matías Soulé, aos 68 minutos, e Leonardo Balerdi, aos 73. McTominay deixou novamente o Napoli na frente, aos 82 minutos. Faltando dois minutos para o fim, Balerdi empatou novamente. este último gol confirmado após revisão do VAR, virando o placar para 3 a 3.

✅ FICHA TÉCNICA
Napoli x Roma
🏆 Serie A TIM 2026/2027 – 8ª rodada
📆 Quarta-feira (24), às 13h (de Brasília)
📍 Local: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli (Itália)
🥅 Gols: Frank Anguissa (NAP), 27'/1ºT (1-0); Scott McTominay (NAP), 47'/2ºT (2-0); Matías Soulé (ROM), 68'/2ºT (2-1); Leonardo Balerdi (ROM), 73'/2ºT (2-2); Scott McTominay (NAP), 82'/2ºT (3-2); Leonardo Balerdi (ROM), 88'/2ºT (3-3)
🟨 Cartões amarelos: Rafa Marín (NAP); Bryan Cristante, Devyne Rensch, Leonardo Balerdi, Marten de Roon (ROM)

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Napoli
Técnico: M. Allegri
A. Meret; Mathías Olivera; Benoît Badiashile; Rafa Marín; G. Di Lorenzo; Scott McTominay; Frank Anguissa; Kevin De Bruyne; Noa Lang; Rasmus Højlund; Matteo Politano.
Entraram: Sam Beukema; S. Lobotka; Giovane; Leonardo Spinazzola; A. Vergara.

Roma
Técnico: G. Gasperini
P. Gollini; Mario Hermoso; Evan Ndicka; G. Mancini; Wesley; Niccolò Pisilli; Bryan Cristante; Roon; Devyne Rensch; Donyell Malen; Matías Soulé.
Entraram: Leonardo Balerdi; Santiago Castro; D. Ghilardi; N. Molina; Rodrigo Mora.

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