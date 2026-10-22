Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após eliminação

O Flamengo está eliminado da Libertadores. Após empate no placar agregado, o Rubro-Negro perdeu para o Estudiantes, nos pênaltis, no Maracanã, e deu adeus à competição. Muslera defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique, garantindo a classificação da equipe argentina para a final.

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Mesmo com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, o Flamengo não conseguiu aproveitar a vantagem numérica para garantir a classificação e acabou eliminado da Libertadores nos pênaltis. Após a queda no Maracanã, torcedores rubro-negros reagiram nas redes sociais e mandaram recados ao técnico Leonardo Jardim, com críticas à atuação da equipe e à eliminação diante do Estudiantes.

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Veja a repercussão:

Como foi Flamengo x Estudiantes?

Foi um primeiro tempo abaixo e até mesmo preocupante do Flamengo no Maracanã. Com posse de bola na casa dos 65%, o Rubro-Negro, no entanto, acumulou erros e mostrou muita dificuldade em furar o bloqueio do Estudiantes, com linhas mais baixas e "espetando" quando tinha espaço. As duas melhores chances da etapa inicial foram dos argentinos, obrigando Rossi a fazer defesas difíceis em chutes de Rojo e Rodríguez para salvar. A melhor chegada do time comandado por Léo Jardim foi com Pedro, que desperdiçou cara a cara com o goleiro Muslera.

Já na volta do intervalo, o Rubro-Negro melhorou consideravelmente e aumentou o volume de jogo. O que demorou para acontecer, saiu com mais facilidade, que foram os cartões amarelos que o árbitro Gustavo Tejera (URU) segurou no primeiro tempo. Após inúmeras faltas, Baltasar Rodríguez foi expulso aos quatro minutos pelo segundo amarelo, e a coisa clareou. O Flamengo, no entanto, pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio. A decisão, então, foi para os pênaltis.

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Emerson Royal e Alexis Castro disputando bola em Flamengo e Estudiantes em partida de volta das semiginais da Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Na marca da cal, decepção total para o lado rubro-negro. Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique pararam em grandes defesas do uruguaio Muslera, herói absoluto no Maracanã. Ainda que Centré tenha perdido, o Estudiantes converteu com Sosa, Mancuso e Tiago Palacios.

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