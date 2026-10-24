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Cristiano Ronaldo lidera votação pela maior Bola de Ouro

Campanha de 2007/08 do português no Manchester United supera Messi e outros craques em eleição da France Football

PorRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 11:37
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Cristiano Ronaldo no Manchester United
Divulgação

A temporada 2007/08 de Cristiano Ronaldo com o Manchester United lidera a votação B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time). A iniciativa da France Football promove uma eleição pela melhor campanha de todos os tempos entre jogadores que conquistaram a Bola de Ouro ao menos duas vezes.

Com mais de 60% das preferências do público global, o desempenho de CR7 naquele ano, quando levantou sua primeira Bola de Ouro, aparece à frente de campanhas de Lionel Messi e de ídolos como Ronaldo Nazário, Zinedine Zidane, Marco van Basten e Johan Cruyff.

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A votação não gera premiação oficial

A France Football se antecipou às especulações e deixou claro que a consulta online não resultará em nenhum troféu físico nem em qualquer menção oficial para Cristiano Ronaldo. A iniciativa, contudo, não tem relação com a Bola de Ouro 2026.

O português, aliás, não está sequer na lista de nomeados para a edição deste ano do galardão principal. No ranking histórico de conquistas, Lionel Messi segue na liderança com oito Bolas de Ouro, contra cinco de Ronaldo.

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Tudo sobre o prêmio

O objetivo da B.O.A.T. é exclusivamente desafiar os torcedores a escolherem a melhor temporada individual entre os multicampeões do prêmio. Criado no começo de outubro, o prêmio BOAT faz alusão ao famoso conceito de GOAT (Greatest of All Time, ou "Melhor de Todos os Tempos"), expressão bastante popular nas discussões sobre os grandes astros do esporte.

Diferente do troféu original, essa modalidade de Super Bola de Ouro é uma iniciativa interativa voltada para a torcida e não representa um prêmio físico ou uma honraria oficial entregue no evento da France Football. Como a premiação principal já conta com 69 edições, a organização restringiu os finalistas do BOAT apenas aos atletas que conquistaram o troféu de melhor do mundo ao menos duas vezes. Os indicados e suas respectivas conquistas são:

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  • Lionel Messi: 8 títulos
  • Cristiano Ronaldo: 5 títulos
  • Johan Cruyff: 3 títulos
  • Michel Platini: 3 títulos
  • Marco van Basten: 3 títulos
  • Alfredo Di Stéfano: 2 títulos
  • Franz Beckenbauer: 2 títulos
  • Kevin Keegan: 2 títulos
  • Karl-Heinz Rummenigge: 2 títulos
  • Ronaldo Fenômeno: 2 títulos

A votação popular fica aberta até as 19h59 (horário de Brasília) do dia 27 de outubro de 2026, diretamente na página oficial da cerimônia. Para registrar a escolha, o usuário deve se cadastrar e efetuar uma taxa de um euro (aproximadamente R$ 5,60) por voto, sendo permitido votar quantas vezes desejar, mediante novo pagamento.

Além de apoiar seu ídolo, cada participante concorre a um par de ingressos para a 71ª gala da Bola de Ouro, agendada para 2027. O grande vencedor da enquete será divulgado no dia 28 de outubro.

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Super Bola de Ouro

Enquanto o B.O.A.T. funciona como uma eleição comercial e participativa, a France Football já concedeu uma Super Bola de Ouro autêntica e física no passado. O evento ocorreu em dezembro de 1989 com o objetivo de aclamar o atleta mais relevante entre todos os vencedores das três décadas anteriores.

Naquela oportunidade, a votação combinou as seleções de um júri especializado, de antigos ganhadores do prêmio e do público leitor da revista. O vitorioso foi Alfredo Di Stéfano, que superou concorrentes como Michel Platini e Johan Cruyff. Vale destacar que, como a Bola de Ouro só passou a aceitar jogadores não europeus a partir de 1995, lendas como Pelé e Diego Maradona não figuraram na disputa da época.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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