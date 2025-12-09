Ídolo do Liverpool detona Salah: 'Foi uma vergonha'

Mohamed Salah expôs a crise interna no Liverpool e criou uma grande polêmica na última semana ao falar sobre sua relação com Arne Slot e seu status atual no clube. Assim, Jamie Carragher, ídolo dos Reds e comentarista da "Sky Sports", não poupou críticas ao atacante egípcio diante do episódio recente.

Ao tratar especificamente das declarações de Salah após o empate do Liverpool com o Leeds na última rodada da Premier League, Jamie Carragher foi enfático ao comentar a atitude do camisa 11 dos Reds e sugeriu que desabafo teve um tom estratégico:

– Foi uma vergonha o que ele fez depois do jogo. Algumas pessoas encaram isso como um desabafo emocional, mas eu acho que não é o caso. Sempre que o Salah para na zona mista - o que ele fez quatro vezes em oito anos de Liverpool, é algo coreografado entre ele e o empresário para causar o máximo de dano e fortalecer a posição dele – enfatizou Carragher.

Além disso, Carragher lembrou do status de Salah quando foi contratado pelo Liverpool comparando com o momento atual.

– Você não era uma estrela antes de vir para o Liverpool, não tinha conseguido muito coisa pela seleção do Egito, mesmo que fosse um grande jogador, sempre precisou de muita ajuda dos companheiros, do técnico, dos torcedores. É importante se lembrar disso. Quando ele falou depois do jogo contra o Leeds, foi muito 'eu, eu, eu' – disse Carragher.

Criticado por Carragher, Salah ficou de fora da relação do Liverpool na Champions (Foto: PETER POWELL / AFP)

Salah não foi relacionado para duelo contra a Inter

Diante da polêmica da última semana, Mohamed Salah foi cortado pelo técnico Arne Slot da relação para o duelo do Liverpool contra a Inter de Milão, pela Champions League. Assim, sem o egípcio, os Reds venceram os italianos em pleno Giuseppe Meazza, em Milão, com gol decisivo de Szoboszlai, convertendo um pênalti nos minutos finais da partida.

