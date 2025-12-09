menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ex-Corinthians brilha na China e celebra título nacional pelo Beijing Guoan

Beijing Guoan, do volante Dawhan, foi campeão da Copa da China

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/12/2025
22:03
Dawhan comemora título do Beijing Guoan, da China (Foto: Divulgação)
Dawhan comemora título do Beijing Guoan, da China (Foto: Divulgação)
O volante brasileiro Dawhan encerrou sua primeira temporada no Beijing Guoan com a conquista da Copa da China. No último sábado, o time derrotou o Henan FC por 3 a 0 e assegurou a taça nacional. Revelado pelo Corinthians, o jogador soma passagens por CSA, Ponte Preta e Juventude antes de atuar no futebol asiático.

O título é o primeiro de Dawhan pelo clube chinês. Ele destacou o desempenho da equipe na decisão e o peso da conquista para o elenco.

— Muito feliz por poder conquistar o título da Copa logo na minha primeira temporada. É um clube muito grande, tem uma torcida apaixonada e trabalhamos muito para poder chegar nessa final e vencer. Fizemos uma partida muito segura, o time se entregou desde o primeiro minuto e, graças a Deus, no final pudemos celebrar esse título importante para todos — afirmou o volante.

Dawhan comemora título do Beijing Guoan, da China (Foto: Divulgação)
Dawhan comemora título do Beijing Guoan, da China (Foto: Divulgação)

Caminho até a China

Dawhan deixou o Brasil em 2022 para defender o Gamba Osaka, do Japão, clube pelo qual atuou por três temporadas e superou a marca de 100 jogos. Em 2025, o volante soma 33 partidas, três gols e sete assistências pelo Beijing Guoan. Ele também analisou o desempenho da equipe na liga chinesa, encerrada com a quarta colocação.

— Acredito que foi uma boa temporada. Começamos muito bem a liga, mas tivemos um momento de oscilação e não conseguimos ficar na briga pelo título até o final da competição. Nós terminamos a liga em quarto lugar, uma posição que poderia ter sido melhor. Mas agora conquistamos o título da Copa, que eleva o nível do ano que fizemos, porque é uma taça importante. Agora temos a última partida do ano, que é pela AFC Champions; vamos buscar vencer e terminar a temporada bem e encaminhando a classificação — finalizou Dawhan.

