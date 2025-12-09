Com viradas e emoção, veja como foi a terça (9) da Champions League
Nove partidas deram início a sexta rodada da fase de liga da competição
Nove partidas iniciaram a sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26, nesta terça-feira (9). Com viradas, gols brasileiros e emoção até o fim, principal destaque foi a reação do Barcelona sobre o Frankfurt, com dois gols de Jules Koundé. Outro resultado relevante foi a surpreendente vitória da Atalanta contra o Chelsea.
Champions League - terça-feira (9)
Barcelona 2x1 Frankfurt
O Barcelona venceu o Frankfurt por 2 a 1, nesta terça-feira (9), no Camp Nou. O time alemão abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Knauff, após lançamento em profundidade. Os catalães chegaram a empatar com Lewandowski, mas o gol foi anulado por impedimento.
Na etapa final, o Barcelona manteve a pressão e virou o confronto com dois gols de Koundé. O defensor apareceu duas vezes de cabeça após cruzamentos de Rashford e Yamal, aos quatro e aos sete minutos. O Frankfurt tentou reagir em contra-ataques, mas não conseguiu criar o suficiente para buscar a igualdade no placar.
A Champions League volta apenas em janeiro de 2026. Na 7ª rodada, o Barcelona enfrenta o Slavia Praga fora de casa, enquanto o Frankfurt visita o Qarabag no dia 21. O resultado coloca a equipe catalã na 14ª colocação, 10 pontos. Já os alemães ocupam a 30º posição, com apenas quatro pontos.
Atalanta 2 x 1 Chelsea
A Atalanta venceu o Chelsea por 2 a 1 nesta terça-feira (9), em Bérgamo. O Chelsea abriu o placar ainda no primeiro tempo, com João Pedro aproveitando cruzamento rasteiro de Reece James, em lance validado pelo VAR. A equipe italiana respondeu com intensidade, mas parou em bloqueios da defesa londrina antes do intervalo.
No segundo tempo, o Chelsea quase ampliou com finalização de Reece James, enquanto a Atalanta teve um gol de Lookman anulado por impedimento. Logo depois, Charles De Ketelaere fez jogada individual pela direita e cruzou para Scamacca empatar de cabeça. O confronto seguiu equilibrado, mas os italianos cresceram na reta final e, perto dos acréscimos, De Ketelaere recebeu na entrada da área e finalizou no canto esquerdo para virar o jogo.
Com a vitória, a Atalanta chegou a 13 pontos e assumiu a quarta colocação, enquanto o Chelsea permaneceu com 10 pontos e caiu para a décima posição. O time inglês volta a campo no sábado (13), contra o Everton, pela Premier League. No mesmo dia, a Atalanta enfrenta o Cagliari pelo Campeonato Italiano.
Inter de Milão 0x1 Liverpool
O Liverpool venceu a Inter de Milão por 1 a 0 nesta terça-feira (9), no San Siro. A partida foi marcada por equilíbrio, poucas chances e ritmo travado durante boa parte do confronto. O gol decisivo saiu aos 43 minutos do segundo tempo, quando Szoboszlai converteu pênalti após falta em Wirtz.
O primeiro tempo teve intensidade, mas poucas oportunidades claras. A Inter perdeu Çalhanoglu ainda aos 11 minutos e depois viu Acerbi se machucar no lance do gol anulado de Konaté. O Liverpool controlou o meio-campo por alguns minutos, enquanto os italianos reagiram na reta final da etapa, com Barella em cobrança de falta e Lautaro exigindo defesa de Alisson. O segundo tempo manteve o mesmo padrão, com disputa concentrada no meio e alternância de domínio.
Nos minutos finais, o Liverpool cresceu e aumentou a pressão até conseguir o pênalti que definiu o confronto. Com o resultado, os ingleses alcançam a 8ª posição e entram na zona de classificação para as oitavas de final, enquanto a Inter cai para o 5º lugar após a segunda derrota seguida. No fim de semana, a Inter enfrenta o Genoa pelo Campeonato Italiano, e o Liverpool recebe o Brighton pela Premier League.
Union Saint-Gilloise 2x3 Olympique de Marselha
Além de João Pedro, no duelo entre Atalanta e Chelsea, outro brasileiro que balançou as redes foi Igor Paixão, no duelo entre Union Saint-Gilloise e Olympique de Marselha, em Anderlecht (BEL). O atacante apareceu para empatar o duelo ainda na primeira etapa, após Anan Khalaili abrir o placar para a equipe belga aos cinco minutos.
Antes do intervalo, Mason Greenwood virou o placar para os franceses e, no retorno à segunda etapa, ampliou para 3 a 1. Na reta final, o USG cresceu e diminuiu com outro gol de Anan Khalaili. Minutos depois, Kevin Mac Allister até marcou o gol de empate dos belgas, mas foi anulado pelo VAR. Ao fim, o Olympique de Marselha ficou com a vitória por 3 a 2.
Na tabela, o Olympique ocupa a 16ª colocação, com nove pontos. Já o Union Saint-Gilloise é o 25º, com seis pontos.
Outros resultados
- Kairat 0x1 Olympiacos
- Bayern de Munique 3x1 Sporting
- Monaco 1x0 Galatasaray
- PSV 2x3 Atlético de Madrid
- Tottenham 3x0 Slavia Praga
