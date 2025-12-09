Ex-Bragantino atinge na China melhor marca de gols na carreira

O atacante Felipe Silva, que no Brasil passou por Bragantino e Vila Nova, atingiu o maior número de gols da carreira em uma única temporada nesta terça-feira (9). Com a camisa do Chengdu Rongcheng, da China, o piauiense marcou duas vezes no empate em 2 a 2 contra o Vissel Kobe, do Japão, pela 6ª rodada da Champions League da Ásia 2025/2026. Ele balançou as redes 20 vezes neste ano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Estou muito feliz por conquistar essa marca e terminar o ano bem marcando contra uma grande equipe. Por incrível que pareça este ano não conseguiu terminar bem, mas encerrei bem. É o melhor ano da minha carreira em termos de gols e espero que cada vez mais possa evoluir — comemorou o atacante.

continua após a publicidade

Trajetória até o futebol chinês e planos

Natural de Teresina, Felipe Silva foi revelado nas categorias de base do Fluminense-PI em 2011. Depois, o atacante passou por diversos clubes de renome como Ferroviária-SP, Bragantino, Vila Nova e Gwangju, da Coreia do Sul, antes de chegar ao Chengdu Rongcheng em 2021.

O jogador marcou 20 gols e distribuiu quatro assistências em 41 partidas. Além disso, o clube chinês encerrou a CSL, a primeira divisão no país asiático com 60 pontos, ocupando a terceira posição. Felipe Silva também figurou entre os cinco principais artilheiros da competição, balançando as redes em 15 ocasiões.

continua após a publicidade

— Em 2025, sentimos que poderíamos chegar mais além na tabela do Chinês. Faltaram alguns detalhes para ter sido campeão. Espero que 2026 seja muito melhor. Vamos descansar agora, mas quando voltar fazer uma boa pré-temporada e corrigir os erros do passado. Acredito que vamos evoluir ainda mais no próximo ano e voltar muito mais forte. Espero que seja um 2026 muito melhor. Queremos brigar pelo título novamente e que eu esteja sempre marcando — finalizou.

Felipe Silva em ação pelo Chengdu Rongcheng, da China (Foto: Divulgação)

Números de Felipe Silva desde que chegou à China em 2021

2021: 21 partidas | 13 gols | 1050 minutos;

2022: 21 partidas | 7 gols | 1217 minutos;

2023: 26 partidas | 13 gols | 2236 minutos;

2024: 33 partidas | 17 gols | 1690 minutos;

2025: 41 partidas | 20 gols | 3464 minutos;

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial