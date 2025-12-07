Mbappé e Vini passam em branco, e Real Madrid perde para o Celta em La Liga
Williot Swedberg marca golaços e complica os Merengues na tabela
- Matéria
- Mais Notícias
O Celta de Vigo venceu o Real Madrid por 2 a 0, neste domingo (7), pela 15ª rodada de La Liga. Em duelo disputado no Bernabéu, em Madri (ESP), a equipe Merengue teve atuação apagada no ataque, sem conseguir passar pelo bloco baixo dos visitantes. Do outro lado, o time de Vigo apostou nos contra-ataques e, com golaços de Williot Swedberg, levou os três pontos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Astro do Real Madrid pode estar de saída do clube ao fim da temporada
Futebol Internacional07/12/2025
- Copa do Mundo
Imprensa internacional repercute horários da Copa 2026: ‘Brasil só de madrugada’
Copa do Mundo07/12/2025
- Futebol Internacional
Real Madrid e Barcelona estariam em conflito, segundo jornal: ‘Acabou o amor’
Futebol Internacional07/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o Real Madrid estaciona nos 36 pontos, na vice-liderança, quatro a menos que o líder Barcelona, que venceu o Real Betis na rodada. Já o Celta pula na classificação e alcança a 10º colocação, com 19 pontos.
Como foi Real Madrid x Celta de Vigo?
Mesmo fora de casa, quem teve a primeira grande chance de gol foi o Celta de Vigo, com Pablo Durán, após grande passe de Bryan Zaragoza. Porém, a finalização foi bloqueada por Fran García. Com mais posse de bola, o Real Madrid, aos poucos, começou a ter mais presença no ataque, mas ainda sofrendo com contra-ataques. E, em um deles, Éder Militão sentiu lesão e teve que ser substituído por Antonio Rüdiger.
No decorrer do jogo, o Real Madrid teve dificuldade em passar pela linha baixa do Celta, que se defendeu bem até o fim da primeira etapa. Após o intervalo, a situação seguiu, com o time visitante saindo nos contra-ataques. Em um deles, a equipe de Vigo cadenciou o jogo e começou a trocar passes e, em cruzamento de Pablo Durán, Williot Swedberg completou de calcanhar e fez golaço para abrir o placar aos oito minutos.
Atrás no placar, a situação dos Merengues se complicou após Fran García receber dois cartões amarelos em espaço de um minuto por duas faltas e ser expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Real Madrid seguiu com mais presença no ataque e quase empatou com Kylian Mbappé, mas a cavadinha passou por cima do gol.
Ao fim, o Real seguiu pressionando, mas sem conseguir o gol de empate. Perto do final do jogo, os jogadores do Madrid discutiram com o árbitro, que rendeu a expulsão de Álvaro Carreras. Com mais dois em campo, o Celta aprovietou e, em contra-ataque rápido, Williot Swedberg saiu cara a cara com Thibaut Courtois, driblou o goleiro e fez o segundo dos visitantes.
Após o apito final, os jogadores do Celta celebraram a vitória, a primeira da equipe contra o Real Madrid desde 2017, quando venceram por 2 a 1, na Copa do Rey, com gols de Iago Aspas e Jonny Castro.
O que vem por aí?
O Real Madrid retorna aos gramados na quarta-feira (10), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League, contra o Manchester City, às 17h (de Brasília), no Bernabéu. Já o Celta de Vigo retorna na quinta-feira (11), pela sexta rodada da fase de liga da Europa League, contra o Bologna, às 17h, no Balaídos.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias