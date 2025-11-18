Discreto, Brasil empata com a Tunísia em último amistoso no ano

Inconstante, a Seleção Brasileira não conseguiu repetir a grande atuação de sábado e, nesta terça-feira (18), ficou apenas no empate por 1 a 1 com a Tunísia, em Lille. O Brasil inclusive saiu perdendo, mas Estêvão empatou cobrando pênalti. O time de Carlo Ancelotti ainda teve a chance de virar no segundo tempo, mas Lucas Paquetá desperdiçou outra penalidade.

Como foi Brasil x Tunísia

Diante da Tunísia, o Brasil começou encontrando muito mais dificuldades do que tivera no sábado (15), quando venceu o Senegal por 2 a 0. Bem postados defensivamente e sem dar espaço para a dupla de volantes da Seleção, os tunisianos não deixaram a equipe de Ancelotti produzir nos primeiros 25 minutos. E, aproveitando o lado esquerdo de ataque, levaram perigo.

Foi em cima de Wesley que o técnico Sami Trabelsi orientou seus comandados a atacarem. O lateral-direito logo levou um cartão amarelo, e foi ele quem errou na origem do gol da Tunísia. Foi aos 22, quando Wesley errou o domínio no campo de ataque e perdeu a bola para Saad; o jogador da Tunísia entregou para Abdi, que lançou no lado oposto para Mastouri abrir o marcador.

Só a partir daí que o Brasil acordou para o jogo. Mas com dificuldades: Rodrygo, Vini Jr. e Matheus Cunha não conseguiam vencer quase nenhum duelo na frente, enquanto a tradicional aproximação na área adversária de Casemiro e Bruno Guimarães parava num paredão defensivo.

Quem mais uma vez jogava bem era Estêvão, com boa movimentação pela direita. Na bola parada, também levou perigo. E foi ele, inclusive, quem empatou para o Brasil; aos 43, o árbitro francês Jérome Brisard marcou pênalti após auxílio do VAR. Estêvão bateu com força e igualou.

Com o empate parcial com a Tunísia, Carlo Ancelotti mexeu no Brasil para o segundo tempo. Wesley deixou o campo para a entrada de Danilo, e Vitor Roque foi para o ataque na vaga de Matheus Cunha.

Menos truncado, o amistoso ficou imprevisível. A Seleção nem de longe conseguia repetir a atuação do último sábado, mas ao menos passou a ter mais movimentação ofensiva.

O Brasil teve a chance de virar aos 32, quando Vitor Roque foi derrubado na área e o juiz marcou outro pênalti. Mas, na cobrança, Lucas Paquetá bateu mal e mandou por cima. Nos minutos finais, a Seleção ainda tentou pressionar, mas sem criatividade. No último lance, Estêvão acertou a trave.

O que vem pela frente

O amistoso com a Tunísia foi o último do Brasil neste ano. Agora, a comissão técnica irá se concentrar no sorteio dos grupos da Copa do Mundo, em 5 de dezembro. A Seleção voltará a campo apenas em março, quando enfrentará França e Croácia em amistosos nos Estados Unidos.

Vitor Roque entrou no segundo tempo e sofreu pênalti, desperdiçado por Paquetá (Foto: Franck Fife/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 X 1 TUNÍSIA

Amistoso



📆 Data e horário: Terça-feira, 18 de novembro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Decathlon Stadium, em Lille (FRA)

🥅 Gols: Mastouri (23'/1ºT), Estêvão (44'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Wesley (BRA); Abdi (TUN).

ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Bento; Wesley (Danilo), Marquinhos, Éder Militão (Fabrício Bruno) e Caio Henrique; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães (Lucas Paquetá); Estêvão, Matheus Cunha (Vitor Roque), Vini Jr. e Rodrygo (Luiz Henrique).

TUNÍSIA (Técnico: Sami Trablesi)

Dahmen; Valery, Meriah, Talbi, Bronn e Abdi (Ben Ouanes); Sassi, Skhiri e Hannibal (Chaouat); Saad (Achouri) e Mastouri (Gharbi).

🟥 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jérome Brisard (FRA)

🚩 Assistentes: Alexis Auger (FRA) e Erwan Finjean (FRA)

🖥️ VAR: Maika Vanderstichel (FRA)