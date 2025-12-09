Europeus se revoltam por decisão de técnico com Estevão: 'Perdeu a cabeça'
Clube londrino perdeu por 2 a 1 na Champions League
A Atalanta venceu o Chelsea por 2 a 1, nesta terça-feira (9), pela sexta rodada da Champions League. Uma atitude do técnico Enzo Maresca com o brasileiro Estevão, do Chelsea, deixou muitos europeus revoltados nas redes sociais.
João Pedro marca, mas Chelsea sofre virada da Atalanta pela Champions
Em duelo disputado no New Balance Stadium, em Bérgamo (ITA), a equipe londrina até chegou a abrir o placar com João Pedro. Porém, na segunda etapa, os italianos reagiram no segundo tempo e, com gols de Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere, viraram o jogo. Estevão ficou no banco do Chelsea durante toda a partida.
Tratado como uma joia do clube inglês, Estevão não ter entrado na derrota do Chelsea foi um duro golpe para os torcedores. O brasileiro é visto como um dos melhores jogadores do time, mas não teve um minuto sequer para mostrar seu futebol nesta terça-feira (9).
Depois da derrota, as redes sociais europeias ficaram lotadas de comentários detonando a atitude de Enzo Maresca com Estevão no Chelsea. O espanhol vai dormir de orelha quente. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre a decisão de Maresca sobre Estevão no Chelsea
Tradução: Estevão não tem a menor chance, mas coloca Tosin em campo. Não dá para defender esse cara. Maresca é um perdedor.
Tradução sobre Estevão: Enzo Maresca perdeu a cabeça! Colocar o Tosin em campo em vez de deslocar o Josh para a posição de cornerback e colocar o Estevão ou o Guiu, e depois deslocar o James ou o Gusto para a posição de lateral-direito, é um ataque que dá vontade de sackar! Ele precisa ser demitido por essa derrota e pelas inevitáveis que virão.
Tradução: Também não suporto ver esses pontas jogarem, é muito frustrante. Como o Estevão não saiu do banco é um mistério para mim! Terminamos os últimos 25 minutos com Gittens e Garnacho em cada lado do campo, para piorar a situação. É isso que 100 milhões de libras te trazem?!
Tradução: Por favor, Maresca, não tenho muito a dizer além de que não quero ver Gittens em campo jogando por nós novamente. Ele nem sequer está no nível do Norwich. Não sei por que você o deixa jogar os 90 minutos completos, algo que você nunca fez com o Estevão. Não sei por que você não gosta de jogar com o Estevão.
