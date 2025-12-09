Europeus se revoltam por decisão de técnico com Estevão: 'Perdeu a cabeça'

A Atalanta venceu o Chelsea por 2 a 1, nesta terça-feira (9), pela sexta rodada da Champions League. Uma atitude do técnico Enzo Maresca com o brasileiro Estevão, do Chelsea, deixou muitos europeus revoltados nas redes sociais.

Em duelo disputado no New Balance Stadium, em Bérgamo (ITA), a equipe londrina até chegou a abrir o placar com João Pedro. Porém, na segunda etapa, os italianos reagiram no segundo tempo e, com gols de Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere, viraram o jogo. Estevão ficou no banco do Chelsea durante toda a partida.

Tratado como uma joia do clube inglês, Estevão não ter entrado na derrota do Chelsea foi um duro golpe para os torcedores. O brasileiro é visto como um dos melhores jogadores do time, mas não teve um minuto sequer para mostrar seu futebol nesta terça-feira (9).

Depois da derrota, as redes sociais europeias ficaram lotadas de comentários detonando a atitude de Enzo Maresca com Estevão no Chelsea. O espanhol vai dormir de orelha quente. Veja os comentários abaixo:

Com golaço de Estêvão, o Chelsea venceu o Barcelona por 3 a 0, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Veja comentários sobre a decisão de Maresca sobre Estevão no Chelsea

Tradução: Estevão não tem a menor chance, mas coloca Tosin em campo. Não dá para defender esse cara. Maresca é um perdedor.

Tradução sobre Estevão: Enzo Maresca perdeu a cabeça! Colocar o Tosin em campo em vez de deslocar o Josh para a posição de cornerback e colocar o Estevão ou o Guiu, e depois deslocar o James ou o Gusto para a posição de lateral-direito, é um ataque que dá vontade de sackar! Ele precisa ser demitido por essa derrota e pelas inevitáveis ​​que virão.

Tradução: Também não suporto ver esses pontas jogarem, é muito frustrante. Como o Estevão não saiu do banco é um mistério para mim! Terminamos os últimos 25 minutos com Gittens e Garnacho em cada lado do campo, para piorar a situação. É isso que 100 milhões de libras te trazem?!

Tradução: Por favor, Maresca, não tenho muito a dizer além de que não quero ver Gittens em campo jogando por nós novamente. Ele nem sequer está no nível do Norwich. Não sei por que você o deixa jogar os 90 minutos completos, algo que você nunca fez com o Estevão. Não sei por que você não gosta de jogar com o Estevão.