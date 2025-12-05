menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Sorteio coloca Brasil no Grupo C da Copa do Mundo; veja adversários

Evento em Washington traça caminho da Seleção em busca do Hexa

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
15:27
Atualizado há 1 minutos
Sorteio da Copa do Mundo colocou Brasil como cabeça de chave do Grupo C
imagem cameraSorteio da Copa do Mundo colocou Brasil como cabeça de chave do Grupo C (Foto: Roberto Schmidt/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, colocou o Brasil como cabeça e chave do Grupo C primeira fase do Mundial A Seleção de Carlo Ancelotti vai enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia.

continua após a publicidade

Relacionadas

Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026

GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça

GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia

GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador

GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia

GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia

GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai

GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega

GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia

GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia

GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá

➡️Com grupos definidos, simule o caminho do Brasil para o título!

O sorteio da Copa do Mundo foi acompanhado por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, que recebeu um prêmio da Fifa.

Tom Brady tira o Brasil do Pote 1 no sorteio da Copa do Mundo
Tom Brady tira o Brasil logo na primeira tentativa do sorteio da Copa do Mundo (Foto: Mandel Ngan/AFP)

Brasil aguarda definição dos locais e horários dos jogos da Copa do Mundo

Apesar de a Seleção Brasileira já conhecer os adversários a partir do sorteio da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti terá que esperar um pouco mais para saber os locais e os horários dos jogos da primeira fase. Isso porque a Fifa fará o anúncio da tabela completa apenas no sábado (6).

continua após a publicidade

O intervalo foi estabelecido para que a Fifa considere a geografia das seleções envolvidas. A intenção é marcar os jogos em horários que permitam que o público dos diferentes países acompanhem com o menor impacto possível do fuso horário.

As regras do sorteio da Copa do Mundo haviam sido anunciadas na última semana de novembro. Todas as 42 seleções já classificadas foram alocadas em quatro potes com base no ranking da Fifa, à exceção de Canadá, Estados Unidos e México, que ficaram no Pote 1 por serem os anfitriões do torneio. Além disso, as seis seleções que ainda buscam classificação via repescagem foram incluídas no Pote 4, independente de ranking

continua após a publicidade

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo também teve outras restrições. Espanha e Argentina, que ocupam as duas primeiras colocações no ranking da Fifa, e França e Inglaterra, posicionadas logo na sequência, foram colocadas em grupos de modo que fiquem em lados opostos nos playoffs caso se classifiquem em primeiro lugar nos seus grupos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias