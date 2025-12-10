É fato claro e notório que o PSG viveu uma temporada 2024/25 histórica, com o inédito título da Champions League legitimado na goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final, além de reafirmar a supremacia doméstica ao conquistar a tríplice coroa francesa — Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França. Com a aproximação do término da primeira metade da temporada 2025/26, o Lance! relembra a forma dos favoritos ao Intercontinental, já que os franceses podem receber o Flamengo na decisão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Se a temporada passada foi marcada por uma liga nacional sem concorrência ao PSG, a situação mudou. A equipe treinada por Luis Enrique ocupa a vice-liderança com 33 pontos, fruto de 10 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 32 gols marcados e 12 sofridos, com saldo positivo de 20. Está apenas um ponto atrás do Lens, que lidera com 34 pontos, tendo conquistado 11 vitórias, um empate e três derrotas. As duas derrotas do PSG foram diante de adversários considerados fortes do país: Olympique de Marselha e Monaco, ambas por 1 a 0.

continua após a publicidade

Na Champions, o PSG também ocupa a segunda colocação: 12 pontos em cinco rodadas — três a menos que o líder Arsenal, detentor de 100% de aproveitamento. A campanha parisiense registra quatro vitórias e uma derrota, com 19 gols marcados e oito sofridos, ou seja, saldo positivo de 11. O único revés ocorreu em 4 de novembro, no Parc des Princes, quando o Bayern de Munique venceu por 2 a 1.

O desfecho da última temporada e o início da atual também merecem destaque. O Mundial de Clubes em formato inédito, com 32 equipes, foi disputado pela primeira vez nos Estados Unidos e quase coroou a campanha perfeita do PSG, que acabou derrotado pelo Chelsea por 3 a 0 na final. Na transição entre uma temporada e outra, o clube conquistou a Supercopa da Uefa contra o Tottenham nos pênaltis após reagir de um 2 a 0, empatar e vencer por 4 a 3 nas cobranças.

continua após a publicidade

Por fim, nas competições nacionais de 2025/26, a Supercopa da França terá decisão em 8 de janeiro, às 13h (de Brasília), contra o Marseille. A estreia do PSG na atual edição da Copa da França está marcada para 20 de dezembro, às 17h (de Brasília), diante do modesto Fontenay, da terceira divisão nacional.

Luis Enrique, técnico do PSG, reage durante a partida válida pela Ligue 1 2025/26, no Parc des Princes (Foto: Franck Fife/AFP)

Números do PSG na temporada 2025/26 🔢

📊 Desempenho Geral

21 jogos

14 vitórias, 4 empates, 3 derrotas

73% de aproveitamento

⚽ Gols

53 gols marcados

22 gols sofridos

11 de 53 gols marcados de fora da área

4 de 22 gols sofridos de fora da área

🎯 Criação e Finalização

76 grandes chances criadas (32 convertidas)

18.2 finalizações por jogo (7.0 no gol)

🛡️ Defesa

38 grandes chances cedidas

8.9 finalizações sofridas por jogo (3.1 no gol)

9 jogos sem sofrer gols (43%)

🔁 Passe

69.5% de posse de bola

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Próximos desafios ✅

O próximo desafio do PSG será contra o Athletic Bilbao nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no San Mamés, em partida válida pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. No torneio, o atual campeão ocupa a segunda colocação: 12 pontos em cinco rodadas — três a menos que o líder Arsenal, detentor de 100% de aproveitamento. A campanha registra quatro vitórias e uma derrota, com 19 gols marcados e oito sofridos, ou seja, saldo positivo de 11.

Em seguida, o PSG se prepara para a final do Mundial, marcada para o dia 17, às 14h (de Brasília, 20h local), contra o vencedor do confronto entre Flamengo/Cruz Azul/Pyramids. Campeão da Champions pela primeira vez em 2024/25, o clube francês busca, pela primeira vez em sua história, uma conquista inédita neste torneio.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.